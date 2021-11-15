Вертолет, водомет, колючая проволока и ожидание: что происходит на границе с Польшей

15 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцев, пришедших к польскому пункту пропуска, встретили ограждения, военная техника и вооруженные люди, передает корреспондент БЕЛТА.
Неделю просуществовал стихийный лагерь беженцев на границе с Польшей неподалеку от пункта пропуска "Брузги". Беженцы устроили хижины, им доставляли воду, дрова, помощь. Сегодня лагерь неожиданно пришел в движение. Тысячи людей двинулись в сторону польского пункта пропуска "Кузница Белостокская". Все они хотят попасть в Евросоюз.
"Мы устали ждать, мы замерзли", - говорит один из мужчин в колонне.
"Мы идем в Германию. Мы откроем границу!", - уверен другой. В колонне много детей и женщин.
Ожидания не сбылись. Польская сторона выставила заграждение из колючей проволоки. За ним - вооруженные люди, водометы, в небе летает боевой вертолет, громкоговорители обещают применение силы в случае попытки перехода границы.
"Посмотрите, демократии там нет!" - эмоционально кричит журналистам еще один беженец.
Беженцы расселись вдоль ограждения. Агрессии они не проявляют. Надеются на мирное разрешение конфликта.-0-