Ветрено и в основном без осадков будет в Беларуси 13 ноября

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно и преимущественно без осадков будет в Беларуси 13 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Небольшие осадки возможны лишь в отдельных районах по северо-западу страны. Ветер прогнозируется южный 6-11 м/с с порывами до 14 м/с, в отдельных районах - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - от нуля до плюс 6. В западных районах ночью будет 3-6 градусов выше нуля, днем - 7-10 градусов тепла.-0-

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