Вирусолог: новый штамм коронавируса точно придет, будет он легче или тяжелее, пока неизвестно

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый штамм коронавируса точно придет, будет он легче или тяжелее, пока неизвестно, сообщила заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елена Гасич в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

"Новый штамм точно придет, но мы действительно пока не знаем, будет он более легким или тяжелым. К сожалению, мы не можем влиять на этот процесс", - сказала Елена Гасич.

Она напомнила, что, когда летом 2020 года эпидемия пошла на спад, все радовались и рассчитывали, что осенью не будет подъема. "Но пришел вариант альфа. Да, может, он не вызывал такое тяжелое течение, но тем не менее спровоцировал волну заражений во всем мире, вытеснив все другие варианты. На смену альфе пришла дельта, которая вытеснила ее в течение полутора-двух месяцев. Дельта высокоизменчивый вариант, имеет более 200 внутренних сублиний, а это большая цифра. Сегодня во всем мире доминирует омикрон, но дельта также занимает свою нишу - до 5% случаев приходится на этот вариант", - отметила заведующая лабораторией.

По ее словам, давать прогнозы на будущее сегодня никто не возьмется. "Но то, что новые варианты будут, это однозначно. Вакцинация, в том числе бустерная, ревакцинация будут защищать именно от тяжелого течения вне зависимости от штамма", - сказала Елена Гасич.

Заведующая лабораторией подчеркнула, что омикрон нельзя недооценивать. "Мне кажется, мы немного лукавим, когда говорим, что омикрон - легкая инфекция", - заметила она. Этот вариант более заразен, а значит, количество инфицированных людей в разы больше. "Мы это видим даже по статистике выявления новых случаев в стране. Безусловно, при большем количестве случаев число пациентов, нуждающихся в госпитализации, будет намного больше. Огромной волны госпитализированных, как это было во время дельты, мы не видим, но госпитализации все равно есть", - обратила внимание Елена Гасич.

Кроме того, в период регистрации предыдущих вариантов - альфы, дельты - дети, как правило, не болели, в основном заболевали люди среднего и старшего возраста. При омикроне пути проникновения вируса в клетку изменились, то есть вирус нашел обходные пути - стали болеть дети. "Конечно, это дает надежду на то, что вирус превращается в сезонную инфекцию, мы видим такую тенденцию, но мы не знаем, что будет дальше", - заключила заведующая лабораторией.-0-