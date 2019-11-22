"Витьба" – 30 лет вместе!

Еще одна награда в нашей копилке! 21 ноября в Минске состоялось торжественное награждение победителей Международного фестиваля- конкурса "Выбор года".

В очередной раз на Международном фестивале-конкурсе "Выбор года" в номинации "Вафельная продукция" бренд "Витьба" признан номером 1.

Это звание – настоящий повод для гордости. И сегодня в наш юбилейный год мы хотим выразить слова благодарности потребителям - за выбор продукции "Витьба". Данная награда как нельзя лучше подтверждает высокое качество продукции, любовь наших потребителей, признание экспертов- профессионалов. Это именно то, что вдохновляет нас фантазировать, творить и создавать новые продукты! Мы благодарны за то, что вы выбираете и рекомендуете именно нас! Это наша общая победа! Спасибо за вашу любовь и признание.

19 ноября 2019 г. лидер рынка сухих завтраков, и одно из значимых предприятий по производству кондитерских изделий "Витьба" отпраздновала 30-летний юбилей. На протяжении всех этих лет продукция предприятия радует как самых взыскательных взрослых покупателей, так и самых маленьких сладкоежек. Продукция фабрики востребована не только на отечественном рынке, но и далеко за его пределами.

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