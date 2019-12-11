Витебский бизнесмен реализует социальный проект по робототехнике для школьников

В Витебске стартовал городской социальный проект "Талантливые дети". Новая инициатива в сфере дополнительного образования для детей и подростков запущена Детской инженерной школой "РОБОВИТА".

Суть проста: каждой школе города предлагается определить ученика со склонностью к технике и математике и желающего серьезно заниматься робототехникой. На протяжении трех месяцев выбранный руководством учреждения образования ребенок будет бесплатно учиться в https://www.robovita.by/, а потом сможет представлять свою родную гимназию или школу на различных конкурсах или соревнованиях по данному профилю. Ключевой критерий выбора кандидата, который по настоянию организаторов обязаны учесть в школе, связан с финансовым положением семьи ребенка. "Наша цель - предоставить им эту возможность заниматься интересным делом и развиваться в выбранном направлении", - подчеркнул директор образовательного центра Николай Ручец.

Обучение по проекту на образовательной площадке https://www.robovita.by/ уже проходят ребята из школ №25, 11, 40, 4, 31, 34, 16, а также гимназий № 1, 3 и 9. Постепенно в него будут включаться и все другие учреждения образования города. Проект имеет постоянную основу: после прохождения курса одним ребенком школа может направить на обучение в "РОБОВИТУ" следующего.

Подключиться к социально ответственному проекту "Талантливые дети" в форме финансирования обучения детей из малообеспеченных семей "РОБОВИТА" приглашает руководителей всех предприятий и организаций. Свяжитесь с Детской инженерной школой "РОБОВИТА" и они расскажут подробно, как это сделать. Доброе дело не останется незамеченным!

Негосударственная организация Детская инженерная школа https://www.robovita.by/ занимается образовательной робототехникой, электроникой и программированием с детьми от 6 до 16 лет в Витебске уже более трех лет. В распоряжении юных инженеров собственная мастерская и цифровое оборудование, которое соответствует самым передовым технологиям сегодняшнего дня: более 100 различных сертифицированных конструкторов, электронные приборы, станки, 3D-принтер. Курсы ведут квалифицированные преподаватели, многие из них привлекаются из инновационных компаний. А для ребят, готовых не только конструировать, но и менять мир вокруг себя, с этого года действует курс Детской бизнес-школы "ТОП-ТОП-менеджер", которую курирует Витебская областная ассоциация нанимателей и предпринимателей. Он отличается применением новых подходов к развитию личностных качеств ребёнка, таких как планирование времени, публичные выступления, управление эмоциями, работа в команде, лидерство.

За время работы обучение в образовательном центре https://www.robovita.by/ прошли более 1000 детей и подростков. Сейчас ребятам предлагается более 10 курсов, среди которых, помимо Инженерной школы, высокой востребованностью пользуются подготовка к школе, шахматы, программирование, дополненная реальность, курс по проектированию управляемых устройств на платформе "Ардуино". Для каждого вида исследовательской и образовательной деятельности отведен специально оборудованный учебный класс.

Социальным предпринимательством компания занимается с самого начала своей деятельности. И если ранее это были точечные проекты, направленные по инициативе "РОБОВИТЫ" на поддержку конкретных юных витебчан, то нынешний "Талантливые дети" отличается масштабностью и даст возможность реализовать свой потенциал многим мальчишкам и девчонкам. Важно, что на этом образовательный центр не собирается останавливаться. Новые проекты на 2020 год уже в разработке!

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