Вице-премьер и министры проведут в декабре приемы граждан и юрлиц в Совмине

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра, руководители министерств и ведомств проведут в декабре личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Вице-премьер Игорь Ляшенко проведет личный прием 5 декабря. На 7 декабря запланирован прием граждан председателем Государственного комитета по науке и технологиям Александром Шумилиным, на 12 декабря - министром связи и информатизации Константином Шульганом.

Министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок встретится с гражданами и юрлицами 14 декабря, министр энергетики Виктор Каранкевич - 19 декабря, министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов - 21 декабря, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык - 26 декабря. Прием министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком запланирован на 29 декабря.

Личный прием проводится с 10.00 по адресу ул.Советская, 9, комната 103, контактные телефоны: 8(017) 222-63-69, 222-65-09.

Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи, заместителями премьер-министра - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.-0-