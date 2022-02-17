Вице-премьер: создавать региональные медиахолдинги нужно эффективнее

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создавать региональные медиахолдинги надо более эффективно, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на итоговой коллегии Министерства информации, передает корреспондент БЕЛТА.

"На итоговой коллегии в прошлом году ставилась задача трансформации региональных СМИ в мультимедийные ресурсы. Работа в данном направлении ведется, однако недостаточно эффективно. Местным органам власти, которые выступают учредителями региональных СМИ, нужно активнее подключаться к этим вопросам. Возможно, назрела необходимость избавляться от балласта и не пытаться вытянуть те редакции, которые не стремятся меняться, чтобы соответствовать требованиям времени. Сегодня нужна максимальная оперативность и отдача во всем. Выход именно в создании медиахолдингов, которые могут и должны стать мультимедийной информационной платформой вашего региона, предлагая своему потребителю не только печатную, но и аудио- или видеоверсии контента", - сказал Игорь Петришенко.

По его словам, особое внимание следует обратить на работу в интернете. "На протяжении всего года мы неоднократно говорили о важности работы в сети Интернет. Сетевые ресурсы, по сути, стали технологическим инструментом воздействия на людей и все больше стремятся к замещению традиционных форм подачи информации. Поэтому ваши интернет-ресурсы и сетевые издания, социальные медиа - все имеющиеся в ваших руках инструменты должны работать с максимальной отдачей и с четким прицелом на свои целевые аудитории. Если молодежь сегодня фактически живет в соцсетях, то не нужно ожидать, что из комфортной и привычной для себя информационной среды она вдруг сама придет к вам. Идите к аудитории, иначе не будете услышаны. Пусть социальные медиа станут для вас не соперником, а союзником, новыми каналами распространения информации", - подчеркнул вице-премьер.

Игорь Петришенко отметил, что в последнее время есть подвижки в этом вопросе. "Есть хорошие примеры работы региональных СМИ в сети Интернет. Не останавливайтесь на достигнутом. Этот опыт необходимо развивать и распространять", - добавил он.

Сегодня прошло заседание коллегии Министерства информации по итогам работы отрасли в 2021 году и основным задачам ведомства на 2022-й. Она прошла в Доме прессы в Минске, представители регионов подключились к общению онлайн.-0-