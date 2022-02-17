Вице-премьер: телеканалам нужно создавать больше совместных творческих проектов

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканалам нужно создавать больше совместных творческих проектов, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на итоговой коллегии Министерства информации, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошедшем году телеканалы продолжили успешно формировать информационную повестку. Дальнейшее развитие получила авторская журналистика. В этой работе главное не останавливаться на достигнутом. Вместе с тем необходимо искать пути решения имеющихся проблемных вопросов. Есть объективные финансовые трудности, мы все о них знаем. Однако резервы для движения в этом направлении есть. Нужно активизировать работу по заключению договоров с рекламодателями, расширять сотрудничество с организациями, предприятиями, учреждениями по созданию совместных творческих проектов, оптимизировать собственные расходы, искать иные пути решения проблем", - сказал Игорь Петришенко.

По его словам, актуальная задача - повышение эффективности деятельности союзных средств массовой информации. "Нужно оживить их работу. ТРО Союза должно стать мультимедийным СМИ, представленным в разных форматах и разных информационных средах. В этой связи по инициативе главы государства рассматривается вопрос о создании медиахолдинга Союзного государства", - отметил вице-премьер.

Сегодня прошло заседание коллегии Министерства информации по итогам работы отрасли в 2021 году и основных задачах ведомства на 2022-й. Она прошла в комбинированном формате: офлайн - в Доме прессы в Минске, представители регионов подключились к общению онлайн.-0-