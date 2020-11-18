Вице-премьеры Беларуси и России обсудили сотрудничество в нефтяной сфере

18 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вице-премьер Беларуси Юрий Назаров провел переговоры с вице-премьерами России Александром Новаком и Алексеем Оверчуком. Информация об этом размещена на сайте правительства РФ, сообщает БЕЛТА.

"Центральное место в ходе переговоров заняли вопросы двустороннего сотрудничества Беларуси и России в нефтяной сфере, а также возможность использования российской инфраструктуры для экспорта белорусских нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

В своем вступительном слове Александр Новак отметил, что российские компании ответственно исполняют взятые на себя обязательства по поставке нефти в адрес белорусских НПЗ. "В соответствии с нашими договоренностями, российские компании продолжают стабильные поставки нефти на долгосрочных и взаимовыгодных условиях", - сообщил он. По словам Александра Новака, такие условия поставок выгодны как для российской, так и для белорусской стороны.

"На повестке остается создание экономических условий экспортных поставок белорусских нефтепродуктов с использованием российской инфраструктуры", - констатируется в сообщении.-0-