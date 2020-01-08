"Вялікі гістарычны атлас Беларусі" позволит сохранить историю страны для будущих поколений - Ляхова

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Вялікі гістарычны атлас Беларусі" поможет не только донести историю страны до нынешнего поколения белорусов, но и сохранить ее для потомков. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала главный редактор РУП "Белкартография" Галина Ляхова.

Авторский коллектив в составе академика-секретаря отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси Александра Ковалени, главного редактора РУП "Белкартография" Галины Ляховой, директора ГУ "Белорусский научно-исследовательский центр электронной документации" Вячеслава Носевича удостоен премии Президента Беларуси "За духовное возрождение" за создание "Вялікага гістарычнага атласа Беларусі".

Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и спецпремии деятелям культуры и искусства По итогам 2019 года присуждены пять премий "За духовное возрождение". Ими отмечены трудовые коллективы и представители религиозных объединений за активную деятельность в гуманитарной сфере.

Как отметила Галина Ляхова, в этом заслуга огромного количества людей - белорусских ученых, картографов. "На создание атласа нам понадобилось более десяти лет. За эти годы уточнялась и дополнялась его концепция, однако одно осталось неизменным - стремление отобразить в формате исторической картографии концептуальную модель становления и развития белорусской государственности, - отметила она. - И это, конечно, удалось: на страницах четырех томов можно найти более 400 карт, каждая из которых уникальна и отражает научный взгляд на отечественную историю. Также в атласе большое количество текста, иллюстраций, которые позволяют лучше понять исторические события, которые происходили на территории белорусских земель в прошлом".

Идея создания атласа зародилась в 2005 году. Первый том был издан в 2009 году, а последний, четвертый, - в 2018-м. Работа над атласом потребовала от его создателей кропотливого труда и высокого профессионализма. Ученым и специалистам "Белкартографии" приходилось изучать архивные материалы, уточнять и увязывать написания и обозначения всех населенных пунктов, границ государств, территорий воеводств и поветов, губерний и уездов, округов, областей и районов. "Представленные карты отражают историю не только Беларуси, но и в значительной мере восточноевропейского региона. В основе каждой - оригинал-источник. Мы стремились представить крупномасштабные карты отдельных территорий, планы городов, схемы сражений, - рассказал Александр Коваленя. - Каждый том атласа дополняют генеральные карты, на которых показаны все более-менее значимые населенные пункты соответствующего времени с обозначением их принадлежности. Географический указатель знакомит читателя с историческими и современными названиями всех населенных пунктов, размещенных на генеральной карте, принадлежностью к поветам и имениям, временем первого упоминания в источниках, вариантами и изменениями названий".

Трудности, признается Галина Ляхова, порой были связаны с отсутствием картографических материалов. "Иногда карты приходилось создавать с чистого листа. Трудно было подобрать методику, способы отображения материала, чтобы действительно объективно, достоверно и понятно отобразить на страницах издания все, что происходило когда-то, отследить все события в динамике. Кроме того, необходимо было свести между собой карты, потому что в атласе все они должны быть взаимосвязаны", - обратила внимание она.

Александр Коваленя назвал издание атласа значительным научным и духовно-культурным событием в жизни белорусского народа. "Равного этому изданию сегодня нет не только в странах СНГ, но и Европы. "Вялікі гістарычны атлас Беларусі" - это визитная карточка, которая служит утверждению и позиционированию престижа страны за рубежом. Мы доказали себе и европейскому сообществу, что у нас богатая история, культура, национальные традиции, что наши ученые способны решать самые сложные задачи", - подчеркнул он.

Галина Ляхова считает "Вялікі гістарычны атлас Беларусі" поистине фундаментальным произведением. И вовсе не потому, что раньше в Беларуси не было исторических атласов - существовали учебные карты на какие-то определенные периоды, был раздел в "Национальном атласе Беларуси", посвященный историческому прошлому страны. "Но в таком формате, в котором подробно отражено это историческое прошлое - от появления первого человека на белорусских землях и до нынешнего времени - не было возможности ни у кого. Поэтому мы гордимся тем, что эта работа проделана и атлас увидел свет", - не скрывает эмоций член авторского коллектива.

Она убеждена, что издание будет востребованным. В частности, атлас будет незаменим в образовательном процессе: его могут использовать как преподаватели высших и средних специальных учебных заведений, так и учителя школ. Издание позволит расширить знания об истории Беларуси, поможет найти ответы на многие вопросы о прошлом страны.

Говоря о значимости "Вялікага гістарычнага атласа Беларусі", Галина Ляхова подчеркивает, что развитие любого государства и общества невозможно без знания своей истории. "Нужно изучать опыт прошлых поколений и сохранять историю для будущих. Когда создавался этот атлас, основная идея была именно в этом - донести историю нашей родной Беларуси как до нынешнего поколения, так и до будущих", - резюмировала главный редактор РУП "Белкартография".-0-