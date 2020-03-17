Въехать в Россию могут только белорусы, имеющие вид на жительство в РФ

17 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. С 00.00 18 марта въехать на территорию России смогут только те граждане Беларуси, которые имеют вид на жительство в РФ. Об этом сказал консул посольства Беларуси в России Александр Суворов, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА о том, что делать работающим в России гражданам Беларуси в связи с введенными правительством РФ ограничениями на въезд иностранцев.

Дипломат отметил, что постоянное проживание на территории России предполагает наличие вида на жительство. "Те граждане, которые имеют вид на жительство в РФ, могут съездить в Беларусь, вернуться в Россию и продолжать свою работу. Если же гражданин приезжал сюда (в Россию. - Прим. БЕЛТА) и находился здесь временно, на какой-то временной работе, в гостях и так далее, понятно, что выехав, вернуться он не сможет".

Александр Суворов добавил, что вернуться в Россию белорусы не смогут до окончания карантина в РФ. "На сегодняшний день это 1 мая", - уточнил он.-0-