Въезд в Россию с 25 июля возможен только с использованием приложения "Путешествую без COVID-19"

22 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Правительство России утвердило обязательное использование приложения "Путешествую без COVID-19" при въезде в РФ с 25 июля. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров РФ опубликовано на российском Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает БЕЛТА.

Документ устанавливает требование о необходимости предъявления иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также гражданами Беларуси, отображаемого в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19" отрицательного результата лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции, отобранного не ранее чем за три дня до прибытия на территорию России.

Согласно распоряжению, отрицательные результаты ПЦР-тестов с помощью этого приложения с 25 июля должны будут предъявлять иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане Беларуси, въезжающие в Российскую Федерацию с территорий государств - членов Евразийского экономического союза через воздушные пункты пропуска через государственную границу РФ. Исключение сделано для лиц, въезжающих в Россию из третьих государств через территории государств - членов Евразийского экономического союза транзитом либо с кратковременной остановкой при условии предъявления ими сделанного не ранее чем за три дня до визита отрицательного результата проведенного на территории третьего государства лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, а также билетов и (или) посадочных талонов по всему маршруту следования.

С 1 сентября приложение "Путешествую без COVID-19" станет обязательным для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также граждан Беларуси, въезжающих в Россию с территорий Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана через воздушные пункты пропуска через государственную границу России.-0-