Власть должна идти к людям и объяснять каждому человеку, как можно решить его вопрос - Шпилевская

22 июня, Дзержинск /Корр. БЕЛТА/. Власти должны доходить до каждого человека и помогать ему в решении вопроса, как минимум объяснять, почему сейчас что-то сделать не получается и когда появится возможность. Такое мнение высказала журналистам начальник главного идеологического управления Администрации Президента Ольга Шпилевская сегодня во время личного приема граждан в Дзержинском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Людям важно объяснять. Мы не доходим до каждого человека, а надо всем объяснить, почему вопрос не решился, что нужно предпринять, в какую сторону сделать шаги, чтобы вопрос был решен", - подчеркнула Ольга Шпилевская.

Так, сегодня сразу несколько человек из Дзержинска пожаловались на дороги в городе: состояние плачевное, нет ямочного ремонта. Один из них также был недоволен тем, что работники ЖКХ не косят траву (обкосят на расстоянии 1,5 м от пешеходной дорожки, а дальше - по колено), не убирают подъезды (приходят только после звонка на 115).

Начальник главного идеологического управления Администрации Президента живо отреагировала на обращения. "Мои родители живут в Дзержинске, я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. Обещаю, что сегодня с представителями ЖКХ проеду по городу и посмотрю, что происходит. Я верю, что они сделают все возможное, и в ближайшее время все изменится", - ответила она.

Позже Ольга Шпилевская добавила, что накануне прошлась по городу и увидела, что к остановкам из-за луж не подойти, что трава нескошенная, ямы на дорогах. Она считает, надо исправлять или честно отвечать людям, когда это будет сделано. "Многие готовы даже финансово участвовать в благоустройстве. Но надо объяснять, разговаривать, а не отмахиваться. Это же город, ваше лицо", - отметила представитель Администрации Президента.

Жительница деревни Чирвоная Смена попросила вернуть автобусную остановку. Через их деревню ходит автобус Минск - Новосады. Все было хорошо, но весной сняли знаки автобусной остановки. Теперь местным жителям приходится просить водителей остановиться здесь, но соглашаются не все. Ольга Шпилевская обещала разобраться.

Вопрос транспорта волновал и жительницу деревни Ракошичи Узденского района. Женщина рассказала, что населенный пункт находится как раз на границе Дзержинского и Узденского районов. Автобус ходит редко - только в пятницу, субботу и воскресенье. В другие дни автобусы не доходят до деревни. Вот и попросила, чтобы хотя бы в один будний день в Ракошичи пускали автобус - так у людей будет время сходить в поликлинику и другие госучреждения, которые в выходные не работают. Представитель Администрации отметила, что вопрос несложный, постараются его решить.

Житель деревни Дягильно попросил скосить траву вокруг местного озера. По его словам, водоем с отдельных сторон порос бурьяном, кустами, в этом году рядом был пожар из-за сухостоя. Обращение также взято на контроль.

С личным вопросом обратился житель Фаниполя. Он отработал сварщиком 16 лет. Работа вредная, и по закону он мог бы уйти на пенсию досрочно еще в октябре 2019 года. Но не может: часть стажа приходится на работу в одном из местных частных предприятий, оно было ликвидировано, документы потерялись. До пенсии за вредные условия труда ему не хватает полтора месяца стажа. То есть в действительности стаж есть, но по документам это доказать невозможно. Поэтому мужчине приходится до сих пор работать. Представитель Администрации отнеслась с пониманием к его проблеме. "Таких ситуаций, как у вас, много. К сожалению, бывают недобросовестные работодатели. Мы еще раз напишем запрос для поиска ваших документов и обратимся в профсоюз", - пообещала она.

Также поднимались вопросы восстановления сада в Дзержинске, укладки асфальта в деревне Лисовщина Дзержинского района.

В целом, отметила Ольга Шпилевская, вопросов поступило немало. Большинство касалось благоустройства и наведения порядка в Дзержинске. "Президент лично берет на контроль развитие всех райцентров, в первую очередь это касается больших городов. Поскольку это город-спутник, то вопрос дорог, который стоит тут очень остро, должен решаться. Вопрос наболевший, он возник не вчера - проблема накапливалась многие годы, поэтому и решится она не за день. Но местная власть настроена на работу. Значит, будут приняты решения, и вопросу будет уделено особое внимание", - сказала она.

Поступали вопросы от жителей разных районов. "С одной стороны, плохо, что люди не обращаются к местной власти, а идут сразу "наверх". Это значит, что они не верят в то, что местная власть работает и может решить проблему. С другой стороны, люди тоже понимают, что некоторые проблемы местная власть на своем уровне решить не в состоянии, поэтому надо выносить их на более высокий уровень, возможно, вносить поправки в законодательство", - заключила начальник главного идеологического управления.-0-

Фото Оксаны Манчук