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Общество
19 ноября 2020, 12:59

Внедрение информационных технологий в нормотворчество должно завершиться к 1 июля 2022 года

Фото из архива
Фото из архива

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внедрение информационных технологий в нормотворчество должно завершиться к 1 июля 2022 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста, комментируя указ №415 от 17 ноября 2020 года "О повышении оперативности и качества нормотворческой деятельности".

Решение главы государства направлено на повышение эффективности работы госорганов при подготовке проектов нормативных правовых актов, а также дальнейшее совершенствование этой деятельности.

"Одним из приоритетных направлений развития нормотворческой деятельности определена цифровизация процессов подготовки, согласования, проведения экспертиз, внесения в нормотворческий орган и принятия проектов правовых актов. Предусматривается поэтапный переход на использование информационных технологий в нормотворчестве с окончательным его внедрением к 1 июля 2022 года", - отметили в Минюсте.

Указом вводится плановая подготовка не только законов, но и правовых актов Президента, правительства. Включению их в план будет предшествовать, как правило, правовой мониторинг применения того или иного акта. Это требование распространяется на проекты правовых актов, которые впервые устанавливают правовое регулирование общественных отношений либо системно изменяют действующее.

В Минюсте добавили, что такой подход к подготовке нормативных правовых актов позволит обеспечивать стабильность законодательства, ограничивать частые корректировки актов законодательства без предварительного анализа действующего правового регулирования определенной сферы правоотношений и прогноза последствий принятия акта.

Правительству предоставлено право принимать нормативные правовые акты без специального закрепления полномочий на принятие конкретного акта. При этом такие акты должны соответствовать Конституции Беларуси, решениям Президента и законам.

Отдельные нормы указа направлены на уточнение порядка подготовки проектов наиболее важных нормативных правовых актов по вопросам, которые требуют оперативного урегулирования: сокращены сроки подготовки проектов, их согласования, проведения обязательных экспертиз, оптимизирован порядок взаимодействия госорганов в этих процессах.

Документ разработан межведомственной рабочей группой при участии в том числе представителей Министерства юстиции.-0-

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