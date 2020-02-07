Внеплановое переосвидетельствование находящихся в запасе молодых людей не планируется - Минобороны

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внеплановое переосвидетельствование ранее признанных не годными к службе и сейчас находящихся в запасе молодых людей не планируется. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил журналистам начальник военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Альховик, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель Минобороны отметил, что после вступления в силу документа медицинское переосвидетельствование сейчас находящихся в запасе молодых людей, которые ранее по состоянию здоровья были признаны не годными к службе, будет проводиться планово. Согласно законодательству переосвидетельствование проходит раз в три года.

"Внеплановое переосвидетельствование призывников, состоящих в запасе по состоянию здоровья, в настоящий момент не планируется", - сказал он.

Дмитрий Альховик подчеркнул, что Вооруженные Силы совершенно не заинтересованы в том, чтобы молодые люди, не годные по состоянию здоровья к прохождению программы боевой подготовки, попадали в армию. "Нам не нужен человек, который будет находиться в лечебном учреждении вместо того, чтобы осваивать программу боевой подготовки", - констатировал представитель Минобороны.

Начальник военно-медицинского управления ответил и на вопрос о том, сколько людей удастся дополнительно призвать в армию в связи с изменением законодательства. "Количество людей незначительное. Более точную цифру сможем озвучить после весеннего призыва", - пояснил он.

"Принятие данного постановления - для нас это была рутинная работа, совершенно плановая, нормальная, которая длилась в течение года. То есть она возникла не спонтанно, не в результате каких-то эксцессов или внезапно возникшей потребности", - объяснил Дмитрий Альховик.

Предыдущее расписание болезней просуществовало десять лет. За последние десять лет медицина далеко шагнула вперед, увеличились возможности для диагностики и лечения различного рода заболеваний. В Минобороны проанализировали документы, которые регламентируют требования к состоянию здоровья призывников в других армиях, к юношам-спортсменам и людям, которые занимаются тяжелым физическим трудом. "И нашли некоторые несоответствия. Вплоть до того, что юноша годен к профессиональным занятиям спортом, но при этом не годен в Вооруженные Силы", - сказал Дмитрий Альховик.

По его словам, фирмы, которые помогают молодым людям избежать призыва в армию, "достаточно сильно помогли в этой ситуации". "Мы очень пристально изучаем то, что они пишут и то, чему они обучают призывников. Они действительно оказывают нам помощь в том, что ищут изъяны в нашем законодательстве. Мы их устраняем, - заявил Дмитрий Альховик. - Лазейки были обусловлены не истинным состоянием здоровья, а возможностью двоякого трактования".

Как сообщалось, сегодня на Национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление Минобороны и Минздрава №1/1 от 3 января 2020 года "Об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью". В оборонном ведомстве отметили, что документ принят для того, чтобы привести его в соответствие с требованиями закона о нормативных правовых актах и уточнить требования к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу и службу в резерве, а также проходящих службу.

"Кардинальных изменений в подходе к оценке состояния здоровья граждан при призыве на срочную военную службу не внесено", - подчеркнули в Минобороны.

Уточнение требований касается заболеваний опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы, заболеваний эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы, сопровождающихся незначительными нарушениями сердечного ритма. Документом совершенствуются экспертные подходы в связи с современными достижениями медицины и корректируются требования к состоянию здоровья по отдельным военно-учетным специальностям.-0-