Вносить изменения в оплату больничных в Беларуси не планируется - ФСЗН

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вносить изменения в оплату больничных в Беларуси пока не планируется. Об этом сообщила сегодня журналистам управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Наталия Павлюченко, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Наталии Павлюченко, действующее законодательство, регулирующее оплату листков нетрудоспособности, сохраняется. В конце прошлого года внесены только изменения в порядок их оформления и выдачи.
"В настоящее время вопрос изменения подходов к оплате больничных не рассматривается", - сказала она, комментируя обсуждавшееся в прошлом году в СМИ предложение при общем заболевании или бытовой травме оплачивать бюллетень только с четвертого дня нетрудоспособности.-0-
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