ВНС должно стать площадкой для консолидации общественного мнения - ученый

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. VI Всебелорусское народное собрание должно стать площадкой для консолидации общественного мнения. Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА директор Института экономики Национальной академии наук Василий Гурский.

"Всебелорусское народное собрание проводится в шестой раз и стало уже доброй традицией и одним из фундаментальных институтов белорусской государственности. Это легитимный и цивилизованный институт по обсуждению национальных интересов, формированию приоритетов и утверждению целей социально-экономического развития на предстоящее пятилетие. На мой взгляд, ВНС должно стать площадкой для консолидации общественного мнения. Мнений всегда много, и недовольные есть в любом обществе. Поэтому очень важно выработать приоритеты, определить, что важнее для страны на данном этапе ее развития", - подчеркнул Василий Гурский.

На Всебелорусское народное собрание выносится проект программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы, разработанный правительством при активном участии Национальной академии наук. Во главу угла поставлено улучшение качества жизни населения, которое будет обеспечено через наращивание экономического потенциала отраслей и регионов, их цифровую трансформацию, а также создание благоприятной регулирующей среды. "То, какие задачи решает государство, во многом характеризует уровень его зрелости. Если на повестке дня масштабные, созидательные цели - цифровой трансформации экономики, адресной модернизации предприятий промышленности, развития электротранспорта, создания собственной вакцины от коронавируса, освоения атомной энергетики, расширения собственной группировки спутников и роста качества жизни населения на этой основе - то можно с уверенностью сказать, что страна смотрит в будущее", - отметил ученый.

Василий Гурский обратил внимание на значимость белорусской науки как для генерирования новых знаний, так и для формирования мнений.

"Не случайно глава государства на каждом Всебелорусском народном собрании подчеркивает необходимость развивать белорусскую научную мысль, Национальную академию наук и приумножать научный потенциал страны. Сегодня мы как никогда ранее видим дальновидность этой политики. В условиях обострения международных экономических отношений трансфер технологий существенно затрудняется, а значит, надо иметь свои разработки. Возрастает информационное давление и насаждение чуждых нам ценностей и моральных норм, а значит, надо знать, ценить и хранить свои традиции, свою культуру", - убежден он.

Ученый также считает необходимым формировать, реализовывать и защищать свою социально-экономическую модель, адаптированную к белорусским реалиям, основанную на национальных интересах и традициях. "Для нашей страны крайне важно сохранить свою самобытность и право жить своим умом. Это вопрос выживания в современном мире", - подчеркнул он.

"Предыдущий 25-летний период наша страна прожила достойно, многое сделано. Нельзя останавливаться. Надо строить будущее, опираясь на достигнутое, не разрушая, а совершенствуя то, что у нас есть. Впереди много интересных задач, которые надо решать вместе", - резюмировал Василий Гурский.-0-