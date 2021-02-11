ВНС позволит выработать общие направления развития Беларуси - делегат

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание позволит выработать общие направления развития Беларуси. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала депутат Палаты представителей, делегат VI ВНС Марина Шкроб.

"Любой человек всегда подводит итоги на определенном этапе своей жизни, ставит цели и задачи на перспективу. То есть как раз для нашей страны - это год подведения итогов и постановки новых задач. Очень важно, что эти задачи будут выработаны на таком масштабном форуме, где представлены все слои населения, профессиональные сообщества, партии. Это очень важно для того, чтобы были учтены все задумки и предложения. Для того, чтобы мы могли выработать общие направления нашего развития", - рассказала Марина Шкроб.

Парламентарий добавила: "Очень важно, что делегаты разъедутся по всей стране. Не только мысли, задачи будут донесены до каждого самого маленького уголка нашей страны, но и настрой на позитив, чтобы Беларусь двигалась дальше, действительно, была сильной, процветающей, независимой и единой".

VI Всебелорусское народное собрание начало сегодня работу во Дворце Республики в Минске. Делегаты обсуждают итоги реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. Главная цель на пятилетку - обеспечение социальной стабильности в обществе и увеличение благосостояния граждан благодаря качественному росту экономики, наращиванию социального капитала, созданию комфортных условий для жизни, работы и самореализации. Ключевые приоритеты пятилетки - счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер.

Участниками мероприятия стали 2,7 тыс. человек, из них делегатов - 2,4 тыс. На форуме собрались представители всех слоев общества: рабочие, труженики села, работники социально-культурной сферы и СМИ, военнослужащие, предприниматели, студенты, учащиеся средних специальных учебных заведений, пенсионеры. Среди делегатов собрания также руководители органов государственного управления, предприятий и организаций, парламентарии, депутаты местных советов, представители политических партий, общественных объединений.-0-

Фото Оксаны Манчук