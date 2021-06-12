Во все регионы Беларуси доставлены 180 тыс. доз второго компонента "Спутника V"

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продолжается вакцинация против COVID-19. Минздрав получил из России разрешение на использование 180 тыс. доз второго компонента препарата "Спутник V", сообщили БЕЛТА в министерстве.

Накануне вечером специалисты РУП "Белфармация" доставили партии вакцины во все регионы. Сегодня во многих поликлиниках страны проводится вакцинация первой или второй дозой. Речь идет о препарате "Спутник V", который произведен на мощностях "Белмедпрепаратов".

В стране более 690 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 380 тыс. прошли полный курс вакцинации.

"Интервал между введением первого и второго компонента российской вакцины Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") может быть от 21 до 90 дней", - добавили в ведомстве.-0-