16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во всех учреждениях образования Беларуси усилены санитарно-профилактические меры. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства образования.

"Министерство образования информирует об усилении санитарно-профилактических мер во всех учреждениях образования. Рекомендовано ограничить посещение, отказаться от проведения массовых мероприятий и, по возможности, ограничить передвижение в самих учреждениях. При малейших признаках простудных заболеваний незамедлительно показаться врачу", - рассказали в ведомстве.-0-

БГУ временно изменяет график учебного процесса В в вузе принят комплекс мер по усилению профилактики распространения коронавируса среди студентов и сотрудников. В частности, ограничено посещение студенческих общежитий в течение ближайшего месяца, кроме проживающих в них лиц.