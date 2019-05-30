Водолазы ОСВОДа к купальному сезону обследовали акватории более 420 пляжей Беларуси

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. К купальному сезону 2019 года водолазно-спасательные службы областных и Минской городской организаций ОСВОД обследовали и очистили от опасных предметов акватории более 420 пляжей. Речь об этом шла на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Республиканском центре управления и реагирования на чрезвычайные ситуации, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Возглавил работу республиканской КЧС заместитель премьер-министра Владимир Кухарев. "Говоря об обеспечении безопасности на водных объектах, Владимир Кухарев отметил, что особое внимание необходимо обратить на предупреждение происшествий с детьми, обеспечить безопасность каждого ребенка", - подчеркнули в спасательном ведомстве.

В прошлом году на воде погибли 374 человека, из них 30 детей. Анализ несчастных случаев говорит о том, что 99% из них происходят в результате нарушения мер личной безопасности и в местах, не подконтрольных ОСВОДам.

На заседании комиссии изучена также оперативная обстановка с пожарами в природных экосистемах. По данным на конец мая в Беларуси произошло более 2,2 тыс. пожаров, из них 285 лесных, 115 торфяных, 1,8 тыс. - травы и кустарников. Как отмечалось КЧС, местным властям в зависимости от обстановки необходимо своевременно устанавливать соответствующие режимы функционирования территориальных подсистем Государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Кроме того, они должны принимать решения о введении запрета на посещение лесов, въезда на территорию лесного фонда транспортных средств, проведении здесь работ, охоты и своевременно информировать об этом местных жителей.-0-