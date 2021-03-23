Военная кафедра открылась в Брестском государственном техническом университете

23 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском государственном техническом университете открылась военная кафедра, сообщила корреспонденту БЕЛТА ответственный секретарь приемной комиссии вуза Наталья Винник.

Подать документы на обучение на военной кафедре могут юноши, которые получают высшее образование на дневной форме. С 22 марта началась выдача направлений для прохождения медицинского освидетельствования. "Это относится к первокурсникам, обучающимся по программе четырех лет, а также студентам первого либо второго курсов, которые учатся по пятилетней программе. У нас есть четыре технические специальности, срок обучения на которых - пять лет. Период подготовки на военной кафедре составляет два с половиной года", - пояснила Наталья Винник.

Ежегодно на военную кафедру будут набирать 200 человек. Самая многочисленная специальность - "боевое применение мотострелковых подразделений воинских частей и соединений на боевых машинах пехоты". На нее будет зачислено 130 студентов. По 35 человек будут изучать специальности "боевое применение минометных подразделений, воинских частей и соединений" и "боевое применение подразделений, воинских частей и соединений вооруженных ракетных систем залпового огня".

Желающим нужно пройти медкомиссию. При ее положительном заключении юноши должны будут собрать пакет документов и подать на военную кафедру. Зачисление пройдет по конкурсу, учитываться будет успеваемость. Подготовка начнется с нового учебного года. Занятия будут проходить раз в неделю, также предусмотрены выездные сборы.

После окончания БрГТУ молодые люди получат не только диплом о высшем образовании, но и звание офицера запаса.-0-