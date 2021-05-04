Военно-медицинская эстафета ко Дню Победы пройдет в Витебском районе

4 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В деревне Малые Летцы Витебского района 5 мая пройдет военно-медицинское спортивное мероприятие с участием студентов Витебского государственного медицинского университета (ВГМУ), посвященное Дню Победы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-центре вуза.

"Мероприятие направлено на формирование и совершенствование профессиональных компетенций у студентов ВГМУ, пропаганду здорового образа жизни, развитие навыков работы в команде и военно-патриотическое воспитание", - отметили в пресс-центре.

Медицинский "спецназ" высадится вблизи озера Шевино у деревни Малые Летцы. В мероприятии будут участвовать 6 команд по 6 студентов в каждой. Соревнования пройдут в 3 этапа: творческая визитка, прохождение трассы и контрольных пунктов, комбинированная военно-спортивная эстафета.

В первом конкурсе командам нужно будет представиться: защитить название, свой девиз и исполнить творческий номер. На то, чтобы покорить судей креативностью и неординарностью, у будущих медиков будет всего 5 минут.

При прохождении трассы участникам соревнований предстоит выполнить задания на шести контрольных пунктах, причем показать предельную точность и высокую скорость. Ошибки будут караться штрафными баллами, которые судейская бригада учтет при подведении итогов. Испытания будут не из легких, поэтому командам придется вспомнить все по пройденному в университете материалу и выжать из себя максимум знаний. Студенты должны будут сходу определить виды лекарственных растений, транспортировать условного раненного, которому прежде нужно будет оказать медицинскую помощь, и провести биоразведку без компаса и измерительных приборов. Также студенты будут отвечать на вопросы викторины и демонстрировать навыки военной подготовки, в частности, сборку автомата и стрельбы на поражение мишени.

В эстафете команды будут преодолевать "болото", уносить раненых из зоны поражения с помощью носилок и без них. При этом им следует уложиться в отведенное время - почти как на тактических учениях.

Жюри подведет итоги по результатам прохождения всех этапов. Команде-победительнице вручат Кубок, все призеры и участники эстафеты получат медали.-0-