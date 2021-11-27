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27 ноября 2021, 18:00

Военно-патриотический клуб "Гранит" открылся в Минске

Скриншот видео СТВ
Скриншот видео СТВ

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на базе войсковой части 5448 открылся военно-патриотический клуб "Гранит", сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.

На мероприятии присутствовали министр образования Игорь Карпенко, заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками генерал-майор Николай Карпенков, первый замминистра спорта и туризма Вячеслав Дурнов, зампредседателя Мингорисполкома Артем Цуран.

"Для Министерства образования взаимодействие с воинскими частями и подразделениями силовых структур в вопросах военно-патриотического воспитания детей дело не новое. Мы всецело поддерживаем инициативу внутренних войск и участвуем в открытии уже второго подобного клуба. Я думаю, скоро появится определенный нормативно-правовой акт, который должен будет в целом урегулировать в стране возможность создания таких военно-патриотических клубов на территориях воинских частей с соответствующей инфраструктурой и финансированием", - сказал Игорь Карпенко.

Воспитанникам клуба, которых уже более 70 человек, от 10 до 17 лет. Занятия для ребят спланированы дважды в неделю по будням с 18.00 до 20.00: тренировки по гимнастике, легкой атлетике, рукопашному бою и фехтованию. Эти дисциплины в войсках уже назвали детским спецназовским многоборьем. Занятия будут проводить профессионалы своего дела: мастер спорта по легкой атлетике, в 2004 году участница Олимпийских игр в Афинах, в 2012-2014 годах - международных соревнований Татьяна Елизарова, кандидат в мастера спорта по боксу Кирилл Антоненко и другие профессиональные спортсмены Беларуси, тренеры БФСО "Динамо" и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. "У ребят есть хорошая возможность проявить себя и быть отобранным тренером в ту или иную секцию, чтобы попробовать себя в спортивной карьере", - подчеркнули в пресс-службе.

"Защитить Родину без патриотизма невозможно. Это же относится к спорту. Достижений на спортивных аренах без патриотизма не бывает. БФСО "Динамо" не могло не присоединиться к этой инициативе. И это будет уникальный клуб, где будет сочетаться военно-патриотическое воспитание и патриотическое спортивное воспитание", - отметил председатель центрального совета БФСО "Динамо" полковник милиции Игорь Оберемко.

Также на базе клуба "Гранит" будет открыта первая в Беларуси детская секция по практической стрельбе из пневматического оружия. Этот вид спорта в последнее время серьезно развивается в подразделениях специального назначения, также он очень популярен в мире и известен как Action Air.

По субботам с детьми будут занятия по допризывной подготовке, для которых привлекут наиболее опытных офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат. Кроме военных дисциплин ребят научат порядку действий в любой экстремальной ситуации: будь то пожар, хулиганы на улице или просто кому-то стало плохо. Их научат не теряться в стрессовой обстановке, а действовать, всегда находить выход и помогать тому, кому это нужно. Для ребят сошьют форму одежды, как у настоящих бойцов внутренних войск, только шеврон у них будет с символом клуба "Гранит".

Командующий внутренними войсками генерал-майор Николай Карпенков отметил: "В Беларуси и глава государства, и министр внутренних дел очень большое внимание уделяют военно-патриотическому воспитанию. По нашему мнению, военнослужащие внутренних войск - это основа идеологического воспитания молодых людей, мальчишек и девчонок. Мы видим в этом особую значимость и стараемся привлечь как можно больше ребят. Хотим передать детям чувство любви к Родине, привить уважение к нашей героической истории, чтобы дети знали наших героев, чтобы хотели служить в Вооруженных Силах и мечтали совершить подвиг".

Министерство внутренних дел и внутренние войска всегда активно участвуют в военно-патриотическом воспитании детей. Особенное внимание этому направлению было уделено в 2021 году. Только в июне - августе и октябре этого года на базе соединений и воинских частей внутренних войск организованы 46 военно-патриотических лагерей, где побывали около 2 тыс. ребят. В том числе 13 лагерей круглосуточного и 33 дневного пребывания. Сейчас действуют два круглогодичных детских военно-патриотических лагеря - "Рысь" и "Гранит", расположенных на базах войсковых частей 3214 и 5448 соответственно.-0-

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