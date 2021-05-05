Военно-спортивная игра "Зарница" пройдет в БГУ 6 мая

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военно-спортивная игра на местности "Зарница-2021" пройдет 6 мая в БГУ, мероприятие приурочено ко Дню Победы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

На спортивной площадке соберутся команды студентов БГУ из числа любителей активного отдыха. Молодые люди продемонстрируют выносливость и ловкость в прохождении полосы препятствий. Среди испытаний - поиск выхода из лабиринта, переправа через ров, подземный лаз, метание гранат на точность и др. Студенты также будут практиковаться в оказании первой медицинской помощи.

Внешний вид участников должен быть выдержан в стиле милитари, подразумевающем подбор одежды с использованием элементов военной формы. Наиболее удачные образы будут отмечены в номинации "Самая стильная команда".

Три лучшие сборные наградят дипломами и сладкими призами. Вход на мероприятие свободный.-0-