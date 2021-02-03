Военно-технический факультет БНТУ проведет 20 февраля день открытых дверей

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3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военно-технический факультет Белорусского национального технического университета проведет 20 февраля день открытых дверей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.
Посетители смогут увидеть выставку стрелкового оружия, образцы боевой техники, показательное выступление по рукопашному бою. Кроме того, желающие смогут ознакомиться с учебно-материальной и лабораторной базами, условиями проживания будущих офицеров, задать вопросы руководящему составу факультета.-0-