Военнослужащие 6-й гвардейской механизированной бригады проходят комплексную проверку Минобороны

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады проходят комплексную проверку комиссии Министерства обороны, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

Гвардейцы выполнили первое упражнение контрольных стрельб из вооружения танка Т-72Б штатным артиллерийским выстрелом, шестое упражнение учебных стрельб из крупнокалиберного пулемета НСВТ, упражнения стрельб из штатного стрелкового оружия, метали учебно-имитационную гранату и выполняли нормативы по огневой подготовке.

За стрельбой танкистов наблюдал председатель комиссии Министерства обороны - начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил генерал-майор Андрей Некрашевич.

Контрольное занятие проходило днем и ночью. По его итогам отдельный гвардейский танковый батальон получил оценку "хорошо".-0-