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22 марта 2021, 11:21

Военнослужащие Беларуси и России отработали элементы совместного десантирования

Фото из архива
Фото из архива

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие Беларуси и России отработали элементы совместного десантирования из самолета Ил-76 в рамках батальонного тактического учения. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Голубые береты совершили погрузку на борт на аэродроме Мачулищи и десантировались на Осиповичском полигоне. Всего десантировались 120 военнослужащих", - рассказали в Минобороны.

Учение продлится до 27 марта. В нем принимает участие личный состав 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Сил специальных операций Беларуси и около 100 военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России.-0-

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