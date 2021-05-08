8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Военнослужащие 557-й инженерной бригады поздравили участника Великой Отечественной войны полковника в отставке Владимира Колесникова с наступающим праздником. К ним присоединились представители ветеранской организации и других общественных объединений, а также активисты пионерской дружины имени Героя Советского Союза генерала армии Алексея Иннокентьевича Антонова, городские власти.

Военный оркестр 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады исполнил для Владимира Колесникова песню "День Победы".

Владимир Федорович пополнил ряды Красной армии в 16-летнем возрасте, став бойцом запасного батальона. Первое боевое крещение он принял под Харьковом. Фронтовик принимал участие в Берлинской наступательной операции и встретил Победу недалеко от Берлина, во Франкфурте-на-Одере.

Военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады совместно с представителями местных органов власти и ветеранской организации поздравили ветерана Великой Отечественной войны Таисию Козырь-Павловскую.

За время войны Таисия Михайловна потеряла родителей: их расстреляли немцы. Ей было 12 лет, когда она стала партизанкой. Награждена орденами Отечественной войны II степени, "Знак Почета", медалями "Партизану Великой Отечественной войны" II степени, "За победу над Германией" и другими наградами.

Военнослужащие Западного оперативного командования поздравили с Днем Победы участников Великой Отечественной войны Семена Подофедова, Валентину Баранову, Василия Борисова.

Фронтовикам были адресованы теплые и искренние слова благодарности за вклад в Великую Победу, за мирное небо родной Беларуси. Военный оркестр 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады исполнил под окнами их домов мелодии и песни военной поры.

Подполковник в отставке Семен Подофедов совсем недавно встретил свое 102-летие. В составе 1-го Украинского фронта Семен Феофанович освобождал Польшу, сражался с врагом в Германии, принимал участие в штурме Берлина, а войну закончил в Чехословакии. За мужество и героизм был награжден орденом Отечественной войны I степени и двумя орденами Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями "За оборону Кавказа", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За взятие Берлина", "За освобождение Праги", "За боевые заслуги" и другими.

Валентина Баранова с началом войны четыре раза писала заявления в военкомат с просьбой отправить на фронт. Летом 1942 года окончила курсы радисток. Затем проходила службу в 63-м отдельном батальоне связи 34-го гвардейского стрелкового корпуса. Фронтовые дороги гвардии сержанта пролегли через Украину, Польшу, Германию и Чехословакию. Валентина Петровна дошла до Берлина, а Победу встретила в Праге. Ее боевой путь отмечен орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, множеством медалей, фамилия ветерана занесена в Книгу Славы Гродненской области.

Василий Борисов в возрасте 16 лет добровольцем вступил в армию, непосредственно в часть. Начал воевать на Брянском фронте, участвовал в освобождении Бобруйска, Осиповичей и других белорусских городов. После завершения Белорусской стратегической наступательной операции "Багратион" и боев по освобождению польских городов Василий Антонович сражался с врагом в Восточной Пруссии. За мужество, проявленное на фронте, награжден медалью "За боевые заслуги", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и орденом Отечественной войны 1-й степени, а также многочисленными юбилейными наградами.

С праздником ветеранов тепло и сердечно поздравили председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Караник, помощник Президента Республики Беларусь - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Западного оперативного командования Владимир Куприянюк.-0-

Фото Министерства обороны