Военные Беларуси и России проведут в марте два совместных учения

7 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Два совместных белорусско-российских тактических учения Сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси и Воздушно-десантных войск России пройдут в марте. Информация об этом размещена на сайте российского военного ведомства, сообщает БЕЛТА.

"В течение марта на полигоне Поливно в Ульяновской области и полигоне Осиповичский в Минской области пройдут совместные российско-белорусские тактические учения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси", - говорится в сообщении.

Первое в 2021 году совместное белорусско-российское тактическое учение пройдет в период с 9 по 20 марта в Ульяновской области, оно будет посвящено миротворческой тематике.

"Прибытие подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь для участия в учении ожидается 9 марта. После формирования сводного подразделения десантников двух стран, в течение недели пройдет его боевое слаживание. Активная фаза учения пройдет в период с 16 по 19 марта", - уточнили в Минобороны РФ.

Всего в учении будет задействовано более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского соединения, от белорусской стороны - более 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Сил специальных операций ВС, дислоцированного в Бресте. В учении будут задействованы два ударных вертолета Ми-24 и шесть транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ.

Параллельно в период с 15 по 27 марта на полигоне Осиповичский пройдет совместное белорусско-российское тактическое учение. "После проведения боевого слаживания, которое пройдет в течение недели после прибытия подразделения ВДВ России в Минскую область, подразделения российских и белорусских десантников отработают совместные специальные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью", - отметили в Минобороны РФ.

От России в учении примут участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединение ВДВ, от Сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси - более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения.-0-