Военные Беларуси и Великобритании будут развивать взаимодействие в миротворческой деятельности

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Александр Вольфович и начальник Штаба обороны Вооруженных Сил Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии генерал Ник Картер обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества, сообщили БЕЛТА в Минобороны.
"Телефонный разговор состоялся по инициативе британской стороны. Акцент был сделан на дальнейшем развитии взаимодействия в сфере миротворческой деятельности", - проинформировали в Минобороны. О конкретных решениях и мероприятиях ведомство сообщит, как только они будут спланированы и утверждены.
Также во время беседы Александр Вольфович поблагодарил британскую сторону за помощь, оказанную 432-му главному военному клиническому медицинскому центру Вооруженных Сил Беларуси. Глава Генштаба выразил поддержку и солидарность в борьбе с COVID-19.-0-