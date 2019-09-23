Военные Румынии, США и Украины проведут наблюдательный полет над Беларусью и РФ

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные Румынии, США и Украины 23-27 сентября проведут наблюдательный полет над Беларусью и Россией, сообщили БЕЛТА в белорусском оборонном ведомстве.

Как проинформировали в Минобороны, "наблюдательный полет миссии Румынии, США и Украины над территорией Беларуси и России планируется по Договору по открытому небу".

Договор по открытому небу (ДОН) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки (Финляндия) 27 государствами, в том числе Беларусью. До официального вступления в силу 1 января 2002 года применялся во временном режиме. В настоящее время в ДОН участвуют 34 государства. Договор предусматривает возможность и регламентирует процедуры выполнения наблюдательных полетов над территориями государств-участников в целях повышения открытости и транспарентности в их военной деятельности, наблюдения за выполнением действующих и будущих договоров и соглашений в области контроля над вооружениями, а также предотвращения и урегулирования кризисов. ДОН входит в число основных многосторонних договоров и соглашений в области международной безопасности и контроля над вооружениями в регионе ОБСЕ. Беларусь участвует в ДОН в составе группы государств - участников Беларусь/Россия.-0-