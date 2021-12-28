Воинов: белорусы не будут закрывать глаза на противоправные действия в отношении своего государства

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28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы не будут закрывать глаза на противоправные действия в отношении своего государства, заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Видимо, сложилось мнение, что белорусы снова и снова будут закрывать глаза на противоправные действия в отношении своего государства. Хочу сказать, что нет. Больше такого не будет", - сказал Олег Воинов.
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