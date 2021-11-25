Вольфович: эвакуационный рейс из Ирака не прибыл в Минск, вылета ожидают около 200 беженцев

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Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 200 беженцев ожидают в Национальном аэропорту вылета в Ирак, сообщил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, передает корреспондент БЕЛТА.
"К сожалению, сегодня со стороны Евросоюза никаких мер не предпринимается. По нашей информации, сегодня должен был быть эвакуационный рейс из Ирака для возвращения этих беженцев, которые пожелали вернуться домой. Рейс по каким-то причинам сегодня не состоялся. Порядка 200 мигрантов находятся в аэропорту в ожидании этого рейса", - сказал Александр Вольфович.-0-