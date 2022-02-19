Вольфович порекомендовал американскому журналисту съездить в Брестскую крепость

19 февраля, Барановичский р-н /Корр. БЕЛТА/. Славянам война не нужна - чтобы это понять, нужно съездить в Брестскую крепость, заявил сегодня журналистам на Обуз-Лесновском полигоне государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Вольфович

"Беларусь является страной добра и мира. Мы очень хотим жить со всеми в мире. Беларуси не нужна война. Я так думаю, что и России она не нужна. Вообще, нам, славянам, война не нужна. Мы сыты ею. Мы помним, что произошло в годы Второй мировой войны, и эти последствия до сих пор еще пожинаем. Надо съездить в Брестскую крепость, посмотреть на оплавленные камни, и, наверное, станет все понятно", - сказал Александр Вольфович.

На прямой вопрос иностранного журналиста, будет ли война, он ответил: "Надеемся, что не будет. Благоразумие всех политических руководителей мира, в том числе американских, наверное, должно сделать так, чтобы не допустить военных действий. Война не нужна никому", - резюмировал госсекретарь Совбеза.

На Обуз-Лесновском полигоне прошел финальный эпизод совместных оперативных учений "Союзная решимость - 2022". В реализации розыгрыша тактического эпизода участвовали войска Западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси, подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота, авиация ВВС и войск ПВО республики, а также авиация ВКС Вооруженных Сил России.

За активной фазой учений наблюдали государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Также в качестве наблюдателей на полигоне присутствовали представители Литвы и Латвии. Учения освещали более 120 журналистов, в том числе около 60 - ведущих мировых СМИ.-0-

Фото Вадима Якубёнка