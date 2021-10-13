Вольфович: система обеспечения безопасности БелАЭС соответствует самым высоким международным стандартам

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович 13 октября посетил Островецкий район Гродненской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Госсекретарь Совета безопасности встретился с местным активом, обсудил общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в регионе, ознакомился с работой Белорусской АЭС, ходом ее дальнейшего строительства.

Кроме того, Александр Вольфович посетил воинскую часть внутренних войск МВД, которая выполняет задачу по охране Белорусской атомной электростанции, поощрил отличившихся военнослужащих.

После посещения БелАЭС в беседе с журналистами Александр Вольфович отметил, что на фоне энергетического кризиса, который разворачивается в Европе, роста цен на энергоносители, мы вновь убеждаемся в мудрости принятого главой государства решения о строительстве станции.

"Беларусь уже никогда не пойдет по миру с протянутой рукой за источниками энергии. С запуском АЭС страна обеспечила себя надежным, эффективным, экологичным источником энергии на десятилетия вперед, - подчеркнул Государственный секретарь Совета безопасности. - Белорусская атомная электростанция стала одним из элементов устойчивого созидания, который способен придать качественно новый импульс развитию страны и обеспечить дополнительные гарантии укреплению государственной независимости, энергетической и экономической самостоятельности Беларуси".

Вместе с тем Александр Вольфович обратил внимание, что Белорусская АЭС по-прежнему не дает покоя некоторым европейским политикам в реализации их внутренних интриг.

"Думаю, вы и сами видите, какая истерия нагнетается вокруг БелАЭС в Литве. Людям постоянно внушают, что она представляет какую-то мифическую угрозу как для них, так и для всего мирового сообщества, - сказал государственный секретарь Совета безопасности. - Полагаю, Литва нам просто "мелко мстит" за собственный, явно ошибочный отказ от эксплуатации Игналинской АЭС. Причем именно ее демонтаж уже на нынешнем этапе создает угрозу экологического бедствия для всего региона. Очень хотелось бы, чтобы уполномоченные европейские регуляторы в области ядерной безопасности уделили должное внимание не искусственной политизации данного вопроса, а имеющимся проблемам конкретно на Игналинской АЭС. Насколько мы обладаем информацией, там все далеко не благополучно".

Александр Вольфович отметил, что негативные высказывания отдельных европейских политиков в адрес Беларуси и БелАЭС противоречат здравому смыслу и выглядят особенно цинично и абсурдно на фоне последних новостей о заявлении правительств 10 стран ЕС об активизации развития ядерной энергетики в целях защиты европейских потребителей от роста цен. Кроме того, в сопредельной Польше еще в прошлом году правительство утвердило программу, которой намечено строительство двух АЭС (по 3 энергоблока каждая) на севере и в центральной части страны с американским финансированием и проектированием. Причем никаких возражений на этот счет со стороны соседней Литвы не звучит.

В настоящее время в мире эксплуатируется около 450 атомных реакторов, продолжается сооружение еще более 50. Ни одна из развитых стран не отказалась от использования атомной энергетики, что объясняется относительной дешевизной выработки такой электроэнергии и высокой производительностью атомных установок.

По результатам поездки государственный секретарь Совета безопасности в очередной раз подтвердил, что система обеспечения безопасности БелАЭС соответствует самым высоким международным стандартам. "Безопасность Белорусской АЭС - безусловный приоритет для нашей страны", - заявил Александр Вольфович.-0-

Фото Сергея Шелега