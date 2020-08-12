Волна фейков докатилась до Москвы: торговый дом "БМЗ" вынужден оповещать партнеров о стабильной работе

12 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Генеральный директор действующего в России ООО "Торговый дом БМЗ" Алексей Стречень в беседе с корреспондентом БЕЛТА назвал отвратительным фейком появившееся в некоторых Telegram-каналах письмо о якобы объявленной этим предприятием забастовке.

"Письмо не соответствует действительности, носит провокационный характер, а также направлено на дестабилизацию ситуации внутри Республики Беларусь и нанесению вреда белорусско-российским отношениям", - подчеркнул Алексей Стречень.

Он сообщил, что распространяемая фальшивка сделана на основе старого бланка предприятия. При этом подпись генерального директора под письмом является поддельной.

Алексей Стречень заявил, что эта фальшивка как минимум нанесла ущерб деловой репутации предприятия. Сейчас его руководство вынуждено связываться со своими партнерами, которых около 300, и опровергать ложные сведения.

"В настоящее время ООО "Торговый дом БМЗ" и ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" работают в штатном режиме, морально-психологический климат в коллективе в норме", - добавил Алексей Стречень.

ООО "Торговый дом БМЗ" - официальный дистрибьютор ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК". Всю достоверную информацию генеральный директор посоветовал получать не из сомнительных источников, а на официальных сайтах: https://belsteel.com/ и https://www.bmzm.ru/ .-0-