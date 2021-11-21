Волонтер о помощи беженцам на границе: в такой ситуации трудно оставаться равнодушной

21 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В такой ситуации трудно оставаться равнодушной. Об этом во временном пункте размещения беженцев в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе сказала корреспонденту БЕЛТА волонтер Мария Гусева.

На границу она приехала в качестве переводчика. "У меня есть огромное желание помочь, потому что в такой ситуации трудно оставаться равнодушной. То, что сейчас здесь происходит, - это прискорбно, и волонтерская поддержка в такие моменты людям просто необходима", - отметила Мария Гусева.

Лачим - студентка Гродненского университета имени Янки Купалы. "Вызвалась поехать на границу, потому что мне хотелось чем-то помочь. Я сама из Туркменистана и знаю персидский язык, который понимают беженцы: это облегчает коммуникацию", - рассказала она.

"Шокирует ситуация, в которой оказались эти люди. У некоторых детей нет подходящей одежды для такой погоды, многие болеют. Надеюсь, скоро все разрешится. А пока я готова сюда ездить постоянно, так как нельзя оставлять людей без необходимой в этот момент помощи", - добавила Лачим.-0-