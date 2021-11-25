Волонтеры БРСМ ежедневно помогают беженцам на границе

25 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Помощь в работе с беженцами уже оказали более 90 волонтеров от БРСМ. Об этом сегодня журналистам сообщил первый секретарь Гродненского обкома БРСМ Андрей Есин, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня 18-й день нахождения беженцев на белорусско-польской границе. К пункту их временного размещения ежедневно доставляется гуманитарная помощь, в том числе продукты питания, средства гигиены, теплая одежда. Помогают в обеспечении беженцев и волонтеры.

"Волонтеры движения "Доброе сердце" подключились к работе на границе с первых дней. Тогда же была доставлена первая тонна гуманитарной помощи, собранная молодежью Гродно и области. Далее волонтерская работа была организована на постоянной основе. Более 90 волонтеров уже отработали на границе", - сказал Андрей Есин. Среди волонтеров и студенческая, и работающая молодежь.

Волонтеры помогают в разгрузке автомобилей с гуманитарными грузами, в организации горячего питания, формировании продуктовых пакетов, в решении различных бытовых вопросов. Также волонтеры из числа студентов помогают в переводе и общении с беженцами, в том числе и медицинским работникам.

Андрей Есин также отметил, что по всей стране БРСМ организовал пункты сбора помощи для беженцев. Продукты, теплые вещи доставляются на постоянной основе.-0-