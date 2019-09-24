Волонтеры БРСМ окажут помощь маломобильным избирателям во время выборов

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи окажут помощь маломобильным избирателям во время выборов, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центральной контрольной комиссии БРСМ Екатерина Петрашкевич.

"Во время выборов в центре внимания волонтеров "Доброе сердце" будут маломобильные избиратели. Уже сегодня сформирован костяк волонтерской команды союза молодежи. Пока это только 3 тыс. человек, но самых опытных, подготовленных и мотивированных наших добровольцев, - рассказала Екатерина Петрашкевич. - Мы продолжаем работать в данном направлении и планируем в дни голосования направить своих волонтеров на каждый избирательный участок, предварительно организовав горячие линии по оказанию помощи маломобильным избирателям".

По ее словам, в ближайшее время состоится заседание волонтерского ресурсного центра БРСМ. "На нем мы соберем своих тимлидеров, которые будут координировать работу добровольных помощников в регионах, проведем мастер-классы, специализированные тренинги и практикумы", - отметила председатель ЦКК.

Как подчеркнула Екатерина Петрашкевич, значимость вклада каждой общественной организации в развитие страны определяется в том числе и ее участием в важных событиях. "БРСМ всегда занимал конструктивную позицию и принимал непосредственное участие в электоральных процессах. Не стали исключением выборы 2019 года. Союз молодежи активно включился в избирательную кампанию, предметно занимается подготовкой к выборам и планирует создать в белорусском парламенте молодежную группу, которая вместе с опытными парламентариями будет решать стратегические задачи", - поделилась она.

Под эгидой БРСМ созданы и действуют 178 штабов. 93 представителя союза молодежи включены в окружные избирательные комиссии, шесть - в территориальные комиссии по выборам депутатов в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва. Избирательными комиссиями в качестве наблюдателей аккредитованы 112 представителей БРСМ: один - в ЦИК, семь - в территориальные, 104 - в окружные комиссии. Сегодня проводится плановая работа по выдвижению союзной молодежи в состав участковых избирательных комиссий.

"114 представителей союза молодежи вошли в состав инициативных групп претендентов в кандидаты в депутаты от нашей организации. 323 представителя - в состав инициативных групп конструктивно настроенных претендентов. Инициативные группы активно участвуют в пикетах по сбору подписей, а также используют в своей работе технологию продвижения претендента "от двери к двери". Хочется подчеркнуть, что сегодня все молодежные претенденты в кандидаты в депутаты (их у нас пока семь человек) не только набрали нужное количество подписей, но и значительно больше", - резюмировала Екатерина Петрашкевич.

Объединить молодых людей под флагами союза молодежи призван открытый диалог БРСМ "Беларусь и Я" по подготовке и участию молодежи в выборах в Палату представителей. "Проект призван стать объединяющей дискуссионной площадкой, которая предоставляет молодым людям возможность заявить о своей жизненной позиции, получить ответ на вопрос "Что Беларусь делает для развития и поддержки молодежи?", задуматься над вопросом "А что сделал для страны я?". Одна из главных тем диалогов - предстоящие выборы в парламент", - подытожила председатель ЦКК.-0-