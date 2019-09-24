ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 24 сентября 2019
Минск Переменная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Новости
20:53 ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка "Не только Banksy. Стрит-арт из частных коллекций" открылась в Минске Культура
20:35 Около 25 тыс. минчан перешли на электронные жировки Регионы
20:25 Беларусь и Кыргызстан обсудили перспективы развития двусторонней торговли Экономика
20:14 Волонтеры БРСМ окажут помощь маломобильным избирателям во время выборов Общество
20:01 Американка Дигерт выиграла гонку с раздельным стартом на ЧМ по велоспорту на шоссе, белоруска Омелюсик - 9-я Спорт
19:43 Фестиваль китайского кино проходит в Минске Культура
19:40 В Гомеле горел ангар предприятия Происшествия
19:29 Дина Сазановец стала 11-й на ЧМ по тяжелой атлетике в Паттайе в весовой категории 76 кг, победила Лим Джон Сим из КНДР Спорт
19:08 Участники "Школы "ТЕАРТа" создадут эскиз спектакля по Шекспиру Культура
19:05 БГУ организует для школьников курс по повышению финансовой грамотности Общество
19:03 Белорусы для отдыха чаще всего выбирают Египет, Турцию и Украину Общество
18:58 БелАЭС с генподрядчиком провели служебное расследование по вопросам монтажа систем кондиционирования Общество
18:41 Обновленную экспозицию "Берестья" откроют во время форума "Музеи Беларуси" Культура
18:36 Сезон загонной охоты на лося, оленя и косулю открывается с 1 октября Общество
18:29 Мария Мартынова завоевала серебро на ЧМ по стрельбе в Италии Спорт
18:21 Латвия занимает третье место по количеству приехавших в Беларусь безвизовых туристов - Семанис Общество
18:06 В Оршанском районе минивэн вылетел на встречку и перевернулся Происшествия
18:06 В Беларуси созданы дополнительные условия для развития возобновляемой энергетики Президент
18:02 Белстат назвал топ стран по числу туристов в Беларусь Общество
17:58 Нацбиблиотека приглашает полистать факсимиле Брестской Библии 1563 года Культура
17:57 Землетрясение на границе Пакистана и Индии: 19 человек погибли, более 300 ранены В мире
17:54 В Осиповичах открыто новое здание районного отдела принудительного исполнения Регионы
17:49 Более 120 участников соберет форум "Музеи Беларуси" в Бресте Культура
17:48 Егор Герасимов пробился во второй круг турнира в Чэнду и сыграет с первой ракеткой соревнований Джоном Изнером Спорт
17:47 Фотовыставку БЕЛТА "Магия Беларуси" в Ереване посетила супруга президента Армении Общество
17:41 Автопарк Гомельской области за пять лет пополнили более чем 100 новых автобусов Регионы
17:34 Нападающий Александр Матерухин продолжит карьеру в ХК "Донбасс" Спорт
17:18 Юные белорусские шахматисты выиграли представительный турнир в Казахстане Спорт
17:15 В Иркутске 11 детей госпитализировали после отравления в гимназии В мире
17:09 Около 150 млн российских рублей направлено на техническое оснащение БРУ Общество
Все новости
Все новости
Общество
24 сентября 2019, 20:14

Волонтеры БРСМ окажут помощь маломобильным избирателям во время выборов

Екатерина Петрашкевич. Фото из архива
Екатерина Петрашкевич. Фото из архива
Новости темы "Парламентские выборы в Беларуси - 2019"
ЦИК рекомендует размещать участки для голосования на первых этажах
Инфоцентр ЦИК откроется 17 ноября в малом зале Дворца Республики в Минске

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи окажут помощь маломобильным избирателям во время выборов, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центральной контрольной комиссии БРСМ Екатерина Петрашкевич.

"Во время выборов в центре внимания волонтеров "Доброе сердце" будут маломобильные избиратели. Уже сегодня сформирован костяк волонтерской команды союза молодежи. Пока это только 3 тыс. человек, но самых опытных, подготовленных и мотивированных наших добровольцев, - рассказала Екатерина Петрашкевич. - Мы продолжаем работать в данном направлении и планируем в дни голосования направить своих волонтеров на каждый избирательный участок, предварительно организовав горячие линии по оказанию помощи маломобильным избирателям".

По ее словам, в ближайшее время состоится заседание волонтерского ресурсного центра БРСМ. "На нем мы соберем своих тимлидеров, которые будут координировать работу добровольных помощников в регионах, проведем мастер-классы, специализированные тренинги и практикумы", - отметила председатель ЦКК.

Как подчеркнула Екатерина Петрашкевич, значимость вклада каждой общественной организации в развитие страны определяется в том числе и ее участием в важных событиях. "БРСМ всегда занимал конструктивную позицию и принимал непосредственное участие в электоральных процессах. Не стали исключением выборы 2019 года. Союз молодежи активно включился в избирательную кампанию, предметно занимается подготовкой к выборам и планирует создать в белорусском парламенте молодежную группу, которая вместе с опытными парламентариями будет решать стратегические задачи", - поделилась она.

Под эгидой БРСМ созданы и действуют 178 штабов. 93 представителя союза молодежи включены в окружные избирательные комиссии, шесть - в территориальные комиссии по выборам депутатов в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва. Избирательными комиссиями в качестве наблюдателей аккредитованы 112 представителей БРСМ: один - в ЦИК, семь - в территориальные, 104 - в окружные комиссии. Сегодня проводится плановая работа по выдвижению союзной молодежи в состав участковых избирательных комиссий.

"114 представителей союза молодежи вошли в состав инициативных групп претендентов в кандидаты в депутаты от нашей организации. 323 представителя - в состав инициативных групп конструктивно настроенных претендентов. Инициативные группы активно участвуют в пикетах по сбору подписей, а также используют в своей работе технологию продвижения претендента "от двери к двери". Хочется подчеркнуть, что сегодня все молодежные претенденты в кандидаты в депутаты (их у нас пока семь человек) не только набрали нужное количество подписей, но и значительно больше", - резюмировала Екатерина Петрашкевич.

Объединить молодых людей под флагами союза молодежи призван открытый диалог БРСМ "Беларусь и Я" по подготовке и участию молодежи в выборах в Палату представителей. "Проект призван стать объединяющей дискуссионной площадкой, которая предоставляет молодым людям возможность заявить о своей жизненной позиции, получить ответ на вопрос "Что Беларусь делает для развития и поддержки молодежи?", задуматься над вопросом "А что сделал для страны я?". Одна из главных тем диалогов - предстоящие выборы в парламент", - подытожила председатель ЦКК.-0-

Теги
БРСМ выборы в Беларуси помощь
Новости рубрики Общество
БГУ организует для школьников курс по повышению финансовой грамотности
Комплекс пирамид в Гизе. Фото из архива Белорусы для отдыха чаще всего выбирают Египет, Турцию и Украину
БелАЭС с генподрядчиком провели служебное расследование по вопросам монтажа систем кондиционирования
Фото из архива Сезон загонной охоты на лося, оленя и косулю открывается с 1 октября
Эйнарс Семанис. Фото из архива Латвия занимает третье место по количеству приехавших в Беларусь безвизовых туристов - Семанис
Фото из архива Белстат назвал топ стран по числу туристов в Беларусь
Главное
Во время совещания Развитие торговли duty free обсудили на совещании у Президента Беларуси
Пуск Белорусской АЭС выходит на финишную прямую - Румас
Правительство нацелено на реальное выполнение дорожной карты повышения эффективности экономики - Турчин
Сохранить и преумножить: вложения в недвижимость стали выгоднее банковских депозитов
Топ-новости
В Беларуси созданы дополнительные условия для развития возобновляемой энергетики
Фотовыставку БЕЛТА "Магия Беларуси" в Ереване посетила супруга президента Армении
Стройотрасль Беларуси работает над внедрением инноваций - Кухарев
Андрейченко: инициатива Беларуси о перезапуске Хельсинкского процесса получает все большую поддержку
Fitch подтвердило рейтинг Belarus Re на уровне "В" со стабильным прогнозом
Мария Мартынова завоевала серебро на ЧМ по стрельбе в Италии
В белорусских школах обеспечено одинаковое питание для всех детей
Беларусь заявила в ООН о намерении существенно сократить выбросы парниковых газов
Средняя зарплата в Беларуси в августе составила Br1117,8
ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка "Не только Banksy. Стрит-арт из частных коллекций" открылась в Минске
В Беларуси будут строить больше домов с электроотоплением
Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 25 сентября
Для эксплуатации дорог зимой заготовлено уже 80% противогололедных материалов
Белстат назвал топ стран по числу туристов в Беларусь
Автодороги М1 и М6 отремонтируют до конца года
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.