15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры II Европейских игр пройдут специальную языковую подготовку. Соглашением об этом заключили директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин и руководитель учебного центра "Образовательные технологии" (школа иностранных языков Streamline) Эдуард Целюк, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Центр, в котором трудятся более 200 преподавателей, проведет специальную языковую подготовку волонтеров II Европейских игр 2019 года, а также разработает программу тестирований для оценки знаний иностранного языка кандидатами в волонтеры, детальные глоссарии для волонтеров со специализированной лексикой по всем видам спорта, объектам Европейских игр и многое другое. Компании присвоен статус "Организация, оказывающая образовательную и языковую поддержку II Европейским играм 2019 года".

"Нельзя переоценить значение языковой поддержки предстоящих соревнований. Основной движущей силой будущих стартов являются волонтеры, и они должны постоянно совершенствовать свои навыки", - подчеркнул Георгий Катулин.

Дирекция II Европейских игр и Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси также подписали меморандум, целью которого является развитие и укрепление сотрудничества в области развития личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в полном объеме, предоставлении детям равных возможностей для культурной и творческой деятельности, досуга и отдыха посредством образовательного и гуманитарного наследия II Европейских игр. Участники меморандума намерены провести серию совместных публичных зрелищно-спортивных, социальных, образовательных и развлекательных мероприятий в рамках игр.

"Планируем привлечь как можно больше детей в Беларуси в образовательную часть спорта. Вместе с Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ) уделим внимание традиционному предназначению этой сферы: воспитанию молодого поколения через занятия спортом", - отметил Георгий Катулин.

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