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09:30 Волшебство по-серьезному: феерический новогодний праздник прошел в "Дана Молл" Общество
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16 декабря 2019, 09:30

Волшебство по-серьезному: феерический новогодний праздник прошел в "Дана Молл"

Нет темы актуальнее на свете, чем с климатом проблемы на планете. В крупнейшем торгово-развлекательном комплексе страны "Дана Молл" состоялся большой новогодний детский праздник, который стал частью масштабного образовательного проекта компании "Дана Холдингз" в сфере экологии. "Угрозы глобального потепления" – такова его главная тема.

Такого количества людей стены "Дана Молл" еще не видели. Здесь неоднократно проходили большие праздники, выступали звезды эстрады и организовывались грандиозные распродажи. И посетителей всегда было много. Но в воскресенье, 15 декабря, у потрясающей новогодней елки в главном атриуме ТРЦ собрались не сотни – тысячи и тысячи людей! И не только в самом холле – балюстрады второго и третьего этажей тоже были заполнены зрителями.

15 декабря, у потрясающей новогодней елки в главном атриуме ТРЦ "Дана Молл" собрались не сотни – тысячи и тысячи людей!
15 декабря, у потрясающей новогодней елки в главном атриуме ТРЦ "Дана Молл" собрались не сотни – тысячи и тысячи людей!

На такие праздники важно приходить всей семьей. Например, выяснилось одно очень полезное свойство пап – сидя у них на плечах, шоу можно разглядеть куда лучше! Так что, папы, не ленитесь в следующий раз – вы очень нужны вашим детям!

Сидя на плечах папы, шоу можно разглядеть куда лучше!
Сидя на плечах папы, шоу можно разглядеть куда лучше!

Все ждали яркого новогоднего представления и, конечно же, самого желанного гостя праздника – главного Деда Мороза страны прямиком из Беловежской пущи! И волшебный старик не подвел собравшуюся ребятню! Но об этом – чуть позже…

В этом году в оформлении торгово-развлекательного центра доминирует тема глобального потепления, к которой привлечено всеобщее внимание. Компания "Дана Холдингз" решила подробнее рассказать об этой проблеме – в первую очередь, конечно же, не взрослым, а детям. По сути, именно им предстоит решать в будущем то, с чем мы справляемся не лучшим образом. И поэтому так важно основы экологического мышления и мировоззрения прививать уже с самого раннего возраста – дети должны понимать, к чему может привести бесконтрольная и бездумная эксплуатация природных ресурсов.

Компания "Дана Холдингз" решила подробнее рассказать детям о проблеме глобального потепления
Компания "Дана Холдингз" решила подробнее рассказать детям о проблеме глобального потепления

Образовательный проект компании получил название "Полярная станция". Ее работа продлится до 8 января – ежедневно на третьем этаже торгового центра на островке детского творчества "Пальчики" аниматоры рассказывают ребятам о проблеме глобального потепления, о том, как мы можем влиять на ее решение, и что может делать каждый из нас, чтобы предотвратить ее последствия.

На островке детского творчества "Пальчики" аниматоры рассказывают ребятам о проблеме глобального потепления, о том, как мы можем влиять на ее решение
На островке детского творчества "Пальчики" аниматоры рассказывают ребятам о проблеме глобального потепления, о том, как мы можем влиять на ее решение

Кроме того, профессиональные и опытные педагоги каждый день проводят здесь с детьми занятия по различным видам детского творчества – ребята учатся лепить, рисовать, мастерить различные поделки.

Профессиональные и опытные педагоги каждый день проводят с детьми занятия по различным видам детского творчества
Профессиональные и опытные педагоги каждый день проводят с детьми занятия по различным видам детского творчества

Еще один важный детский проект предновогодних дней в Dana Mall – "Новогодняя почта Деда Мороза". Его идея перекликается с главной темой "Полярной станции". Ведь глобальное потепление угрожает не только всей нашей настоящей планете, но и сказочному миру – дому Деда Мороза тоже грозит беда. Поэтому на "Полярной станции" ребята могли придумать, как спасти дом волшебного старика, а потом с помощью сказочной новогодней почты отправить ему свои идеи.

На "Полярной станции" ребята могли придумать, как спасти дом Деда Мороза, а потом с помощью сказочной новогодней почты отправить ему свои идеи
На "Полярной станции" ребята могли придумать, как спасти дом Деда Мороза, а потом с помощью сказочной новогодней почты отправить ему свои идеи

А Дед Мороз очень внимательно прочитал все письма детей! И лично приехал в Минск со своими помощниками-эльфами и верной Снегурочкой, чтобы поблагодарить ребят за отличные идеи.

Дед Мороз со Снегурочкой приехал в Минск, чтобы поблагодарить ребят за отличные идеи
Дед Мороз со Снегурочкой приехал в Минск, чтобы поблагодарить ребят за отличные идеи

– Вы большие молодцы, что думаете о том, как спасти нашу планету! – с этих слов началось общение новогоднего волшебника с детьми. Дед Мороз с удовольствием зачитывал детские письма, отмечал самые интересные идеи и поддерживал тех, кто решил своими собственными, пусть пока и маленькими, усилиями сражаться за благополучие и здоровье нашей планеты.

Каких только идей не подсказали дети! От отказа от пластиковой посуды и пакетов до более активного использования солнечной энергии, от раздельного сбора мусора до развития электротранспорта – все, чему научились ребята на "Полярной станции", они с удовольствием рассказывали Деду Морозу.

Дед Мороз очень внимательно прочитал все письма детей!
Дед Мороз очень внимательно прочитал все письма детей!

А Дед в долгу не остался! Поздравив детей и взрослых с наступающим Новым годом, Мороз вручил ребятам подарки – не только авторам лучших писем, а всем-всем детям, которые пришли на праздник в "Дана Молл". Его помощники-эльфы дарили волшебные мешки с подарками на всех этажах торгового центра, и сотни детей потом, уходя домой, счастливо прижимали к груди красочные красные пакеты – от самого главного Деда Мороза Беларуси!

Дед Мороз вручил подарки не только авторам лучших писем, а всем-всем детям, которые пришли на праздник в "Дана Молл"
Дед Мороз вручил подарки не только авторам лучших писем, а всем-всем детям, которые пришли на праздник в "Дана Молл"

Почти два часа музыки, песен, танцев и шуток – праздник у самой красивой новогодней елки получился незабываемым! И очень полезным – благодаря образовательному экологическому проекту "Дана Холдингз" у нашей планеты появились сотни верных и очень искренних защитников. Ведь детские сердца, как известно, умеют очень тонко сопереживать и верить только в самое лучшее!

Почти два часа музыки, песен, танцев и шуток – праздник у самой красивой новогодней елки получился незабываемым!
Почти два часа музыки, песен, танцев и шуток – праздник у самой красивой новогодней елки получился незабываемым!

– Много всего интересного. А самая красивая – елка, огромная, до третьего этажа доходит. Не найдешь такой линейки, чтобы измерить эту елку!

– Пингвины, медведи, морские котики – они как живые, умеют шевелиться и лапами махать!

– А три пингвина с микрофонами – они петь умеют!

Трио поющих пингвинов
Трио поющих пингвинов

Северные птицы, белый медведь и моржи – по декорациям елки можно изучать фауну Приполярья
Северные птицы, белый медведь и моржи – по декорациям елки можно изучать фауну Приполярья

– Шестнадцать дней еще до Нового года. Нестерпимо просто его ждать. Ждешь – и не можешь дождаться! А здесь настоящий Новый год!

– Мама сказала, что сюда весь Минск пришел, наверное, столько людей! Так интересно! Это все волшебство!

Голоса детей – словно колокольчики наступающего праздника, звенят такой неподдельной радостью и искренним счастьем, что и взрослым трудно сдержать улыбки.

Сюда весь Минск пришел, наверное, столько людей!
Сюда весь Минск пришел, наверное, столько людей!

– Мы живем в другом районе, очень далеко, но решили прийти сюда, услышали, что здесь будет новогодняя программа. Хочется детям Деда Мороза настоящего показать! Здесь очень красиво. И то, что организовываются такие праздники – просто замечательно! – говорит Татьяна, которая пришла на праздник в "Дана Молл" вместе со своими двумя детьми.

Татьяна: "Хочется детям Деда Мороза настоящего показать!"
Татьяна: "Хочется детям Деда Мороза настоящего показать!"

Вторит ей и Андрей, который привел на незабываемое новогоднее представление дочь:

– Атмосфера уже новогодняя здесь, в "Дана Молл", чувствуется, что скоро он придет, Новый год. Елка шикарная и просто огромная, представление для детей очень красочное. И дети получили подарки от настоящего Деда Мороза – это самое главное!

Андрей привел на незабываемое новогоднее представление дочь
Андрей привел на незабываемое новогоднее представление дочь

На прощание, уезжая в Беловежскую пущу, Дед Мороз сказал ребятам очень важные слова:

– Главное – верить в чудо. И тогда все у вас в жизни получится и все будет хорошо!

Дед Мороз: "Главное – верить в чудо. И тогда все у вас в жизни получится и все будет хорошо!"
Дед Мороз: "Главное – верить в чудо. И тогда все у вас в жизни получится и все будет хорошо!"

Мы знаем – у наших детей обязательно все получится. Особенно если с самого юного возраста они будут верить в добро, честность, справедливость и немножечко в чудо! Так, как это было на невероятном новогоднем представлении в ТРЦ "Дана Молл".

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