Волшебство по-серьезному: феерический новогодний праздник прошел в "Дана Молл"

Нет темы актуальнее на свете, чем с климатом проблемы на планете. В крупнейшем торгово-развлекательном комплексе страны "Дана Молл" состоялся большой новогодний детский праздник, который стал частью масштабного образовательного проекта компании "Дана Холдингз" в сфере экологии. "Угрозы глобального потепления" – такова его главная тема.

Такого количества людей стены "Дана Молл" еще не видели. Здесь неоднократно проходили большие праздники, выступали звезды эстрады и организовывались грандиозные распродажи. И посетителей всегда было много. Но в воскресенье, 15 декабря, у потрясающей новогодней елки в главном атриуме ТРЦ собрались не сотни – тысячи и тысячи людей! И не только в самом холле – балюстрады второго и третьего этажей тоже были заполнены зрителями.

15 декабря, у потрясающей новогодней елки в главном атриуме ТРЦ "Дана Молл" собрались не сотни – тысячи и тысячи людей!

На такие праздники важно приходить всей семьей. Например, выяснилось одно очень полезное свойство пап – сидя у них на плечах, шоу можно разглядеть куда лучше! Так что, папы, не ленитесь в следующий раз – вы очень нужны вашим детям!

Сидя на плечах папы, шоу можно разглядеть куда лучше!

Все ждали яркого новогоднего представления и, конечно же, самого желанного гостя праздника – главного Деда Мороза страны прямиком из Беловежской пущи! И волшебный старик не подвел собравшуюся ребятню! Но об этом – чуть позже…

В этом году в оформлении торгово-развлекательного центра доминирует тема глобального потепления, к которой привлечено всеобщее внимание. Компания "Дана Холдингз" решила подробнее рассказать об этой проблеме – в первую очередь, конечно же, не взрослым, а детям. По сути, именно им предстоит решать в будущем то, с чем мы справляемся не лучшим образом. И поэтому так важно основы экологического мышления и мировоззрения прививать уже с самого раннего возраста – дети должны понимать, к чему может привести бесконтрольная и бездумная эксплуатация природных ресурсов.

Компания "Дана Холдингз" решила подробнее рассказать детям о проблеме глобального потепления

Образовательный проект компании получил название "Полярная станция". Ее работа продлится до 8 января – ежедневно на третьем этаже торгового центра на островке детского творчества "Пальчики" аниматоры рассказывают ребятам о проблеме глобального потепления, о том, как мы можем влиять на ее решение, и что может делать каждый из нас, чтобы предотвратить ее последствия.

На островке детского творчества "Пальчики" аниматоры рассказывают ребятам о проблеме глобального потепления, о том, как мы можем влиять на ее решение

Кроме того, профессиональные и опытные педагоги каждый день проводят здесь с детьми занятия по различным видам детского творчества – ребята учатся лепить, рисовать, мастерить различные поделки.

Профессиональные и опытные педагоги каждый день проводят с детьми занятия по различным видам детского творчества

Еще один важный детский проект предновогодних дней в Dana Mall – "Новогодняя почта Деда Мороза". Его идея перекликается с главной темой "Полярной станции". Ведь глобальное потепление угрожает не только всей нашей настоящей планете, но и сказочному миру – дому Деда Мороза тоже грозит беда. Поэтому на "Полярной станции" ребята могли придумать, как спасти дом волшебного старика, а потом с помощью сказочной новогодней почты отправить ему свои идеи.

На "Полярной станции" ребята могли придумать, как спасти дом Деда Мороза, а потом с помощью сказочной новогодней почты отправить ему свои идеи

А Дед Мороз очень внимательно прочитал все письма детей! И лично приехал в Минск со своими помощниками-эльфами и верной Снегурочкой, чтобы поблагодарить ребят за отличные идеи.

Дед Мороз со Снегурочкой приехал в Минск, чтобы поблагодарить ребят за отличные идеи

– Вы большие молодцы, что думаете о том, как спасти нашу планету! – с этих слов началось общение новогоднего волшебника с детьми. Дед Мороз с удовольствием зачитывал детские письма, отмечал самые интересные идеи и поддерживал тех, кто решил своими собственными, пусть пока и маленькими, усилиями сражаться за благополучие и здоровье нашей планеты.

Каких только идей не подсказали дети! От отказа от пластиковой посуды и пакетов до более активного использования солнечной энергии, от раздельного сбора мусора до развития электротранспорта – все, чему научились ребята на "Полярной станции", они с удовольствием рассказывали Деду Морозу.

Дед Мороз очень внимательно прочитал все письма детей!

А Дед в долгу не остался! Поздравив детей и взрослых с наступающим Новым годом, Мороз вручил ребятам подарки – не только авторам лучших писем, а всем-всем детям, которые пришли на праздник в "Дана Молл". Его помощники-эльфы дарили волшебные мешки с подарками на всех этажах торгового центра, и сотни детей потом, уходя домой, счастливо прижимали к груди красочные красные пакеты – от самого главного Деда Мороза Беларуси!

Дед Мороз вручил подарки не только авторам лучших писем, а всем-всем детям, которые пришли на праздник в "Дана Молл"

Почти два часа музыки, песен, танцев и шуток – праздник у самой красивой новогодней елки получился незабываемым! И очень полезным – благодаря образовательному экологическому проекту "Дана Холдингз" у нашей планеты появились сотни верных и очень искренних защитников. Ведь детские сердца, как известно, умеют очень тонко сопереживать и верить только в самое лучшее!

Почти два часа музыки, песен, танцев и шуток – праздник у самой красивой новогодней елки получился незабываемым!

– Много всего интересного. А самая красивая – елка, огромная, до третьего этажа доходит. Не найдешь такой линейки, чтобы измерить эту елку!

– Пингвины, медведи, морские котики – они как живые, умеют шевелиться и лапами махать!

– А три пингвина с микрофонами – они петь умеют!

Трио поющих пингвинов

Северные птицы, белый медведь и моржи – по декорациям елки можно изучать фауну Приполярья

– Шестнадцать дней еще до Нового года. Нестерпимо просто его ждать. Ждешь – и не можешь дождаться! А здесь настоящий Новый год!

– Мама сказала, что сюда весь Минск пришел, наверное, столько людей! Так интересно! Это все волшебство!

Голоса детей – словно колокольчики наступающего праздника, звенят такой неподдельной радостью и искренним счастьем, что и взрослым трудно сдержать улыбки.

Сюда весь Минск пришел, наверное, столько людей!

– Мы живем в другом районе, очень далеко, но решили прийти сюда, услышали, что здесь будет новогодняя программа. Хочется детям Деда Мороза настоящего показать! Здесь очень красиво. И то, что организовываются такие праздники – просто замечательно! – говорит Татьяна, которая пришла на праздник в "Дана Молл" вместе со своими двумя детьми.

Татьяна: "Хочется детям Деда Мороза настоящего показать!"

Вторит ей и Андрей, который привел на незабываемое новогоднее представление дочь:

– Атмосфера уже новогодняя здесь, в "Дана Молл", чувствуется, что скоро он придет, Новый год. Елка шикарная и просто огромная, представление для детей очень красочное. И дети получили подарки от настоящего Деда Мороза – это самое главное!

Андрей привел на незабываемое новогоднее представление дочь

На прощание, уезжая в Беловежскую пущу, Дед Мороз сказал ребятам очень важные слова:

– Главное – верить в чудо. И тогда все у вас в жизни получится и все будет хорошо!

Дед Мороз: "Главное – верить в чудо. И тогда все у вас в жизни получится и все будет хорошо!"

Мы знаем – у наших детей обязательно все получится. Особенно если с самого юного возраста они будут верить в добро, честность, справедливость и немножечко в чудо! Так, как это было на невероятном новогоднем представлении в ТРЦ "Дана Молл".

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