Волшебство под Новый год! Истории победителей игры "Удача в придачу!"

Под Новый год мечты сбываются! Победители 135-го тура игры "Удача в придачу!" это знают точно!

В Минске уже горит праздничная иллюминация, и по всей стране перемигиваются новогодние елки - Новый год все ближе! И все сильнее бьется в наших сердцах ощущение грядущего волшебства…

А для победителей 135-го тура игры "Удача в придачу!" чудо уже наступило - обычные покупки, сделанные в магазинах "Евроопт" и "Хит!", а также онлайн-гипермаркете "Е-доставка", обернулись для них 17 декабря тысячами денежных призов. Уже 19 декабря в минском гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6 главным везунчикам были вручены СТАТУСкарты от Статусбанка с выигранными деньгами.

Искренние поздравления и громкие аплодисменты звучали в адрес Екатерины Додян, инженера-технолога из Минска, выигравшей 50 000 рублей, Людмилы Трусевич, завскладом из города Белоозерска Березовского района, ставшей богаче на 40 000 рублей, а также пенсионерки Лилии Вайвалы из поселка Октябрьский Смолевичского района, выигравшей 30 000 рублей, и Ирины Варивончик из Минска, сотрудника департамента охраны, которой отныне принадлежат 20 000 рублей.

Можно поспорить, о таких подарках под Новый год эти удачливые покупательницы и не мечтали!

"Если бы не выигрыш - кредит выплачивала бы еще 20 лет!"

Екатерина Додян, инженер-технолог из Минска, выиграв 50 000 рублей во вторник, от счастья расплакалась в прямом эфире. И во время вручения ей приза также не могла сдержать эмоций - ведь буквально одна покупка помогла решить важный финансовый вопрос!

Выигрыш 50 000 рублей поможет Екатерине Додян распрощаться с кредитом

- Я сама родом из Лиды, но давно живу в Минске, и все это время мечтала о своей квартире. Примерно год назад получилось построить жилье в кредит. Очень тяжело, конечно, было финансово его тянуть, ведь еще и ремонт надо делать. Двадцать лет пришлось бы выплачивать, если бы не этот выигрыш, - радуется счастливица. - А теперь можно будет спокойно вздохнуть, мы так счастливы с родителями!

В игре "Удача в придачу!" Екатерина участвует с первых туров. Но за все время ей не удавалось выиграть даже мелкий приз.

Екатерина до этого никогда не выигрывала даже пары рублей. Удачу принесли обычные… глазированные сырки!

- В магазине "Евроопт" покупки делаю часто, очень нравятся акции разные, та же "Красная цена". А еще - колбаски, такие, как на гриле, очень вкусные! - рассказывает Екатерина Додян. - В этом туре, насколько помню, в качестве "товара удачи" я взяла обычные глазированные сырки. И так повезло - впервые в жизни!

"Я очень азартная, играю во все игры, а повезло только в этой!"

Людмила Трусевич, заведующая складом из города Белоозерска Березовского района, признается, что она - очень азартный человек. Но вот повезло ей только в игре "Удача в придачу!". И сразу на 40 000 рублей!

Людмила Трусевич играет всегда и везде - а вот повезло ей только с "Евроопт"!

- Я просто в шоке, не ожидала! - сходу признается счастливица. - Играю с самого начала, в "Евроопте" стараюсь всегда брать "товары удачи". Горошек, кукуруза, макароны, шоколадки… Почти каждый день ходим и каждый раз что-то берем.

Победительница признается: до сих пор не может прийти в себя от счастья. Ведь у семьи есть давняя мечта - построить дом.

- Мы с супругом живем в двухкомнатной квартире, есть сын, дочка. Конечно, хочется жилье попросторней. И так кстати эти деньги оказались, - рассказывает Людмила Трусевич. - Всем хочу пожелать удачи, выигрышей побольше, раз мне повезло, значит, может повезти каждому!

"Даже не думала, что может так повезти, тем более играть начала только летом"

А вот пенсионерке Лилии Вайвале из поселка Октябрьский Смолевичского района свою удачу не пришлось долго ждать.

Лилия Вайвала никак не могла достроить дом. А потом взяла и выиграла 30 000!

- Начала играть летом, даже не думала, что может повезти, тем более сразу 30 000 рублей, - рассказывает эта победительница. - За покупками обычно езжу в Смолевичи или в Жодино. Мне никогда не везло, и вот так в жизни первый раз получилось!

Что ж, удача всегда приходит вовремя.

- Я живу в частном секторе, и дом у меня еще не достроен. Я все думала, как завершить все, где найти финансы, ведь кредит в моем возрасте уже не дают. И надо же, как повезло, даже не верится, что так бывает! - радуется Лилия Вайвала.

"Больше всех разволновалась… собака!"

Приз в 20 000 рублей перед новогодними праздниками выиграла Ирина Варивончик из Минска, которая работает в департаменте охраны, в одной из больниц.

Ирина Варивончик сможет переехать в квартиру попросторней. А все благодаря любимым семечкам и зефиру!

- Мечтала ли о крупной сумме? Все мечтают, и я думала: а вдруг? И вот вдруг получилось. Сколько было звонков! Вот никогда же знакомые не выигрывали, и думаешь поэтому, что, наверное, это что-то не то, а тут раз - и самой повезло!

Секрет успеха у Ирины довольно прост - за покупками она частенько заходит в ближайший "Евроопт".

- В магазине у нас стеллаж с "товарами удачи", и я всегда там что-то выбираю - все ведь нужное! В этом туре брала семечки, которые люблю, зефир и кашу гречневую. Вот и в придачу такой приз выиграла!

Судьба 20 000 рублей решилась сразу.

- Мы все собирали с мужем деньги на квартиру побольше, сейчас живем в полуторке вместе с собачкой, йоркширским терьером, - делится планами Ирина Варивончик. - Для нас эти деньги большое подспорье! Как узнали про выигрыш, долго не могли поверить, что это правда. А наша собака так радовалась, что забежала прямо к соседу, мы ее долго ловили!

Надоела зима? Возьмите билеты в лето!

136-й тур игры "Удача в придачу!" обещает получится по-настоящему горячим! Ведь в этот раз победителей ждут не только крупные денежные суммы 20 000, 30 000, 40 000 и 50 000, а также тысячи других денежных призов, но еще и 20 путевок в лето на двоих.

Уже 2 января будут разыграны новые призы - не только крупные денежные суммы, но и путевки на двоих в отель класса люкс в Египте!

Уже этой зимой 40 счастливчиков насладятся лучами египетского солнца и теплыми водами ослепительного Красного моря на курорте класса люкс в пятизвездочном отеле CHARMILLION CLUB RESORT 5 * по системе все включено!

Быть может, именно ваши предновогодние покупки перенесут вас на побережье Красного моря?

Участвовать в розыгрыше призов будут игровые коды, полученные за покупки в магазинах "Евроопт" и "Хит!" либо онлайн-гипермаркете "Е-доставка" с 16 по 29 декабря. Так что, закупаясь в новогоднему столу, не забудьте про билеты в лето - "товары удачи"!

Победителей определят сразу после Нового года - в четверг, 2 января, в столичном гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6. Прямую трансляцию можно будет увидеть на телеканале ОНТ, сайте evroopt.by и на официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало розыгрыша - в 18:20.

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Уникальная "живая" книга "Любимые зимние сказки" понравится и детям, и взрослым!

Но и это не все новогодние сюрпризы! До 12 января в магазинах "Евроопт" и онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" действует волшебная акция "Любимые зимние сказки", во время которой, собрав 5 фишек, можно приобрести одноименную книгу всего за 9,99 рубля. Одна фишка выдается за каждые 10 рублей в чеке без учета алкогольных и табачных изделий.

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Под Новый год чудеса случаются! И у покупателей "Евроопт" шансов встретиться с чудом - сразу несколько. Впустите сказку в свою жизнь, ведь сейчас для этого - самое время!

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