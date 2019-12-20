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20 декабря 2019, 08:30

Волшебство под Новый год! Истории победителей игры "Удача в придачу!"

Под Новый год мечты сбываются! Победители 135-го тура игры "Удача в придачу!" это знают точно!
Под Новый год мечты сбываются! Победители 135-го тура игры "Удача в придачу!" это знают точно!

В Минске уже горит праздничная иллюминация, и по всей стране перемигиваются новогодние елки - Новый год все ближе! И все сильнее бьется в наших сердцах ощущение грядущего волшебства…

А для победителей 135-го тура игры "Удача в придачу!" чудо уже наступило - обычные покупки, сделанные в магазинах "Евроопт" и "Хит!", а также онлайн-гипермаркете "Е-доставка", обернулись для них 17 декабря тысячами денежных призов. Уже 19 декабря в минском гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6 главным везунчикам были вручены СТАТУСкарты от Статусбанка с выигранными деньгами.

Искренние поздравления и громкие аплодисменты звучали в адрес Екатерины Додян, инженера-технолога из Минска, выигравшей 50 000 рублей, Людмилы Трусевич, завскладом из города Белоозерска Березовского района, ставшей богаче на 40 000 рублей, а также пенсионерки Лилии Вайвалы из поселка Октябрьский Смолевичского района, выигравшей 30 000 рублей, и Ирины Варивончик из Минска, сотрудника департамента охраны, которой отныне принадлежат 20 000 рублей.

Можно поспорить, о таких подарках под Новый год эти удачливые покупательницы и не мечтали!

"Если бы не выигрыш - кредит выплачивала бы еще 20 лет!"

Екатерина Додян, инженер-технолог из Минска, выиграв 50 000 рублей во вторник, от счастья расплакалась в прямом эфире. И во время вручения ей приза также не могла сдержать эмоций - ведь буквально одна покупка помогла решить важный финансовый вопрос!

Выигрыш 50 000 рублей поможет Екатерине Додян распрощаться с кредитом
Выигрыш 50 000 рублей поможет Екатерине Додян распрощаться с кредитом

- Я сама родом из Лиды, но давно живу в Минске, и все это время мечтала о своей квартире. Примерно год назад получилось построить жилье в кредит. Очень тяжело, конечно, было финансово его тянуть, ведь еще и ремонт надо делать. Двадцать лет пришлось бы выплачивать, если бы не этот выигрыш, - радуется счастливица. - А теперь можно будет спокойно вздохнуть, мы так счастливы с родителями!

В игре "Удача в придачу!" Екатерина участвует с первых туров. Но за все время ей не удавалось выиграть даже мелкий приз.

Екатерина до этого никогда не выигрывала даже пары рублей. Удачу принесли обычные… глазированные сырки!
Екатерина до этого никогда не выигрывала даже пары рублей. Удачу принесли обычные… глазированные сырки!

- В магазине "Евроопт" покупки делаю часто, очень нравятся акции разные, та же "Красная цена". А еще - колбаски, такие, как на гриле, очень вкусные! - рассказывает Екатерина Додян. - В этом туре, насколько помню, в качестве "товара удачи" я взяла обычные глазированные сырки. И так повезло - впервые в жизни!

"Я очень азартная, играю во все игры, а повезло только в этой!"

Людмила Трусевич, заведующая складом из города Белоозерска Березовского района, признается, что она - очень азартный человек. Но вот повезло ей только в игре "Удача в придачу!". И сразу на 40 000 рублей!

Людмила Трусевич играет всегда и везде - а вот повезло ей только с "Евроопт"!
Людмила Трусевич играет всегда и везде - а вот повезло ей только с "Евроопт"!

- Я просто в шоке, не ожидала! - сходу признается счастливица. - Играю с самого начала, в "Евроопте" стараюсь всегда брать "товары удачи". Горошек, кукуруза, макароны, шоколадки… Почти каждый день ходим и каждый раз что-то берем.

Победительница признается: до сих пор не может прийти в себя от счастья. Ведь у семьи есть давняя мечта - построить дом.

- Мы с супругом живем в двухкомнатной квартире, есть сын, дочка. Конечно, хочется жилье попросторней. И так кстати эти деньги оказались, - рассказывает Людмила Трусевич. - Всем хочу пожелать удачи, выигрышей побольше, раз мне повезло, значит, может повезти каждому!

"Даже не думала, что может так повезти, тем более играть начала только летом"

А вот пенсионерке Лилии Вайвале из поселка Октябрьский Смолевичского района свою удачу не пришлось долго ждать.

Лилия Вайвала никак не могла достроить дом. А потом взяла и выиграла 30 000!
Лилия Вайвала никак не могла достроить дом. А потом взяла и выиграла 30 000!

- Начала играть летом, даже не думала, что может повезти, тем более сразу 30 000 рублей, - рассказывает эта победительница. - За покупками обычно езжу в Смолевичи или в Жодино. Мне никогда не везло, и вот так в жизни первый раз получилось!

Что ж, удача всегда приходит вовремя.

- Я живу в частном секторе, и дом у меня еще не достроен. Я все думала, как завершить все, где найти финансы, ведь кредит в моем возрасте уже не дают. И надо же, как повезло, даже не верится, что так бывает! - радуется Лилия Вайвала.

"Больше всех разволновалась… собака!"

Приз в 20 000 рублей перед новогодними праздниками выиграла Ирина Варивончик из Минска, которая работает в департаменте охраны, в одной из больниц.

Ирина Варивончик сможет переехать в квартиру попросторней. А все благодаря любимым семечкам и зефиру!
Ирина Варивончик сможет переехать в квартиру попросторней. А все благодаря любимым семечкам и зефиру!

- Мечтала ли о крупной сумме? Все мечтают, и я думала: а вдруг? И вот вдруг получилось. Сколько было звонков! Вот никогда же знакомые не выигрывали, и думаешь поэтому, что, наверное, это что-то не то, а тут раз - и самой повезло!

Секрет успеха у Ирины довольно прост - за покупками она частенько заходит в ближайший "Евроопт".

- В магазине у нас стеллаж с "товарами удачи", и я всегда там что-то выбираю - все ведь нужное! В этом туре брала семечки, которые люблю, зефир и кашу гречневую. Вот и в придачу такой приз выиграла!

Судьба 20 000 рублей решилась сразу.

- Мы все собирали с мужем деньги на квартиру побольше, сейчас живем в полуторке вместе с собачкой, йоркширским терьером, - делится планами Ирина Варивончик. - Для нас эти деньги большое подспорье! Как узнали про выигрыш, долго не могли поверить, что это правда. А наша собака так радовалась, что забежала прямо к соседу, мы ее долго ловили!

Надоела зима? Возьмите билеты в лето!

136-й тур игры "Удача в придачу!" обещает получится по-настоящему горячим! Ведь в этот раз победителей ждут не только крупные денежные суммы 20 000, 30 000, 40 000 и 50 000, а также тысячи других денежных призов, но еще и 20 путевок в лето на двоих.

Уже 2 января будут разыграны новые призы - не только крупные денежные суммы, но и путевки на двоих в отель класса люкс в Египте!
Уже 2 января будут разыграны новые призы - не только крупные денежные суммы, но и путевки на двоих в отель класса люкс в Египте!

Уже этой зимой 40 счастливчиков насладятся лучами египетского солнца и теплыми водами ослепительного Красного моря на курорте класса люкс в пятизвездочном отеле CHARMILLION CLUB RESORT 5 * по системе все включено!

Быть может, именно ваши предновогодние покупки перенесут вас на побережье Красного моря?
Быть может, именно ваши предновогодние покупки перенесут вас на побережье Красного моря?

Участвовать в розыгрыше призов будут игровые коды, полученные за покупки в магазинах "Евроопт" и "Хит!" либо онлайн-гипермаркете "Е-доставка" с 16 по 29 декабря. Так что, закупаясь в новогоднему столу, не забудьте про билеты в лето - "товары удачи"!

Победителей определят сразу после Нового года - в четверг, 2 января, в столичном гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6. Прямую трансляцию можно будет увидеть на телеканале ОНТ, сайте evroopt.by и на официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало розыгрыша - в 18:20.

Волшебная акция - ваш подарок под новогоднюю елку!

Уникальная "живая" книга "Любимые зимние сказки" понравится и детям, и взрослым!
Уникальная "живая" книга "Любимые зимние сказки" понравится и детям, и взрослым!

Но и это не все новогодние сюрпризы! До 12 января в магазинах "Евроопт" и онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" действует волшебная акция "Любимые зимние сказки", во время которой, собрав 5 фишек, можно приобрести одноименную книгу всего за 9,99 рубля. Одна фишка выдается за каждые 10 рублей в чеке без учета алкогольных и табачных изделий.

Книга содержит три новогодние истории: сказки "Снежная королева" и "Щелкунчик и Мышиный король", а также сказку-сюрприз "Новогодние приключения Бонстиков". А при помощи мобильного приложения "Зимние сказки 3D" сразу 25 картинок, включая обложку книги, превращаются в интерактивные игры. Кроме того, приложение содержит три аудиокниги и сборник классических композиций для самостоятельного чтения сказок.

Под Новый год чудеса случаются! И у покупателей "Евроопт" шансов встретиться с чудом - сразу несколько. Впустите сказку в свою жизнь, ведь сейчас для этого - самое время!

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 135". Срок проведения: 02.12.2019 г. - 20.02.2020 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3678 от 13.11.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 136". Срок проведения: 16.12.2019 г. - 05.03.2020 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3703 от 03.12.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

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