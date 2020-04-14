Вопрос о доставке Благодатного огня в Беларусь остается открытым - митрополит Павел

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос о доставке Благодатного огня в Беларусь остается открытым, сообщил сегодня журналистам Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопрос о доставке Благодатного огня в Беларусь остается открытым. Есть предположение, что он будет доставлен. Вопрос этот пока прорабатывается", - сказал митрополит Павел.

Он отметил, что в Израиле сейчас действует чрезвычайное положение. "Прошла информация о том, что, возможно, Благодатный огонь будет получен. Возможно, он будет принесен в те посольства, которые об этом заявят, а потом его передадут тем, кто прилетит в аэропорт Бен Гурион. Сегодня трудно что-то предугадать. Все покажет время", - добавил митрополит.-0-

Фото Андрея Покумейко