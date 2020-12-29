Вопрос о едином тарифе на газ для населения будет рассмотрен в течение 2021 года - Каранкевич

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Целесообразность перехода на единый тариф на газ для населения будет оценена в течение 2021 года. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич, отвечая на вопросы во время встречи с трудовым коллективом ПУ "Молодечногаз", рассказали БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Одна из сотрудниц организации рассказала, что значительное количество обращений, поступающих от физических лиц, касается применения тарифов на природный газ с привязкой к отопительному периоду. В этой связи она поинтересовалась, рассматривается ли вопрос о переходе на единый тариф без учета сезонности.

"Этот вопрос ранее рассматривался, соответствующие материалы мы вносили в МАРТ. Предлагалось уйти от дифференцированных и выйти на усредненный тариф. Пока такой подход не был поддержан, - рассказал Виктор Каранкевич. - В то же время есть поручение Совета Министров: комплексно изучить этот вопрос и подготовить предложения в течение 2021 года".

Министру также задали вопрос, повлияет ли ввод АЭС на ход газификации в Беларуси. Виктор Каранкевич пояснил, что с вводом станции будут сокращаться объемы потребления природного газа. Потенциал по производству электрической энергии вырастет. "Создаются условия для расширения использования электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения, прежде всего, в сельских населенных пунктах. Однако переход на электроэнергию - это не замена, а альтернатива природному газу", - подчеркнул он.

В Беларуси более 23 тыс. сельских населенных пунктов, из них газифицирован 3391. "Поэтому газификация будет продолжаться параллельно с использованием электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, - сказал министр. - Конкретный перечень населенных пунктов, которые будут газифицированы в ближайшей пятилетке, найдет отражение в соответствующих программах".-0-