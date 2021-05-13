Вопросы аттестации работников здравоохранения вынесены на общественное обсуждение

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект постановления Минздрава "О профессиональной аттестации медицинских, фармацевтических и иных работников здравоохранения" вынесен на общественное обсуждение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

В обосновании к документу отмечается важность высокого уровня профессионализма и компетенций медицинских и фармацевтических работников в связи со стремительным развитием медицинской науки, внедрением и наращиванием объемов высокотехнологичной медпомощи, передовых фармацевтических технологий.

В Беларуси лицензирование каждого медработника не предусмотрено законодательством, поэтому требуется совершенствование системы присвоения и последующего действия квалификационных категорий. Внедрение системы профессиональной аттестации позволит мотивировать медицинских, фармацевтических работников на повышение своей квалификационной категории, ответственности за сохранение категории, что в свою очередь позволит обеспечить качество оказываемой медицинской помощи и сохранение демографической безопасности страны, говорится в обосновании.

Проектом постановления предусмотрена Инструкция о порядке и условиях проведения профессиональной аттестации медицинских, фармацевтических и иных работников здравоохранения. На медработников Государственного комитета судебных экспертиз ее действие не распространяется.

При подготовке проекта постановления были учтены вопросы и предложения, поднимаемые практическим здравоохранением, республиканскими органами госуправления, общественными медицинскими объединениями (ассоциациями) и представителями бизнес-союзов предпринимателей и нанимателей в сфере здравоохранения, возникающие при применении действующего порядка присвоения квалификационных категорий и их действия.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 22 мая 2021 года.-0-