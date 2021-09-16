Вопросы о земельных спорах преобладали на приеме граждан главой КГК

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов провел сегодня прием граждан в Администрации Президента: вопросы жителей Минской области и столицы в основном касались земельных споров, сообщили БЕЛТА в КГК.

Председатель садового товарищества в Смолевичском районе рассказала о сложной ситуации из-за невозможности подъезда владельцев дач к своим участкам. Дело в том, что земли по периметру этого садового товарищества с течением времени были предоставлены еще трем товариществам (без нормативного закрепления условия об обеспечении беспрепятственного проезда). Как результат, проезды были перекрыты. "У нас нет возможности подъехать к своим земельным участкам на автомобиле, даже пройти через территорию других товариществ не всегда удается - ворота закрыты. Могут возникнуть проблемы в случае вызова скорой помощи или пожарных. Права и законные интересы членов товарищества нарушены", - считает председатель СТ.

По мнению председателя Комитета госконтроля, есть несколько вариантов решения в рамках законодательства, в том числе соглашение об установлении земельного сервитута и изъятие земельного участка для госнужд под дорогу к оказавшемуся "в осаде" садовому товариществу.

"Вместо обострения конфликта нужно находить цивилизованный компромисс, - подчеркнул глава контрольного ведомства. - Оптимальный выход из создавшегося положения - финансовое участие членов садового товарищества в обустройстве и обслуживании дороги к нему через территорию соседнего товарищества". Кстати, его представители (они были приглашены на прием) согласны с предложенным вариантом: "Члены нашего товарищества вложили немалые средства в инфраструктуру и не готовы исключительно за свой счет оплачивать расходы на организацию проезда к другому садовому товариществу, а софинансирование устроило бы обе стороны".

Два жителя агрогородка Слобода Смолевичского района высказали недовольство тем, как используются земельные участки, выделенные в 2011 году для ведения личного подсобного хозяйства и под строительство административно-хозяйственного здания. По их словам, размещенное на одном участке частное предприятие, специализирующееся на химчистке ковров, загрязняет окружающую среду, шум и вибрация мешают местным жителям, а хозяева другого участка не занимаются подсобным хозяйством. Кроме того, вопреки целевому назначению земельных участков здесь возводится жилье.

В ходе приема все озвученные претензии были рассмотрены с участием представителей КГК Минской области и Смолевичского райисполкома. Выяснилось, что предприятие по оказанию услуг химчистки соблюдало природоохранные и санитарно-гигиенические требования, о чем свидетельствуют заключения соответствующих служб. По сведениям Единого государственного регистра недвижимого имущества, на земельном участке зарегистрировано только административно-хозяйственное здание со вспомогательными помещениями (жилье не возводилось). На другом участке выращиваются сельхозкультуры, есть теплица, а также здание ангарного типа.

Более того, предприятие по химчистке ковров недавно закрылось, а земельный участок, который оно арендовало, изъят и передан сельсовету. В планах - передача его другому арендатору по итогам аукциона. Василий Герасимов подчеркнул, что этот земельный участок будет использоваться в соответствии с утвержденным в 2020 году генпланом.

Председатель КГК отметил, что следует организовать встречу представителей сельисполкома с жителями агрогородка и дать им исчерпывающие пояснения.

Все заявители, обратившиеся на прием к руководителю контрольного ведомства, получат ответы в соответствии с законодательством.-0-