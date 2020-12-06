Вопросы психологического благополучия школьников обсудят специалисты в БГПУ

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе Республиканского центра психологической помощи Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка 7 декабря начнется обучение по повышению квалификации специалистов "Психологическое благополучие школьников: стратегии и инструменты профилактики самоповреждающего поведения и помощь в кризисной ситуации". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Постоянного внимания требует вопрос психологического благополучия несовершеннолетних, так как оно влияет на устойчивое развитие общества и демографическую безопасность государства", - рассказали в пресс-службе.

Проект "Психологическое благополучие школьников: профилактика суицидального поведения и помощь в кризисной ситуации" направлен на усиление институционального и профессионального потенциала системы образования в психологической помощи детям и подросткам, на укрепление семьи.

Обучение пройдет с 7 по 11 декабря дистанционно. Своими знаниями и опытом с участниками поделятся ведущие эксперты Беларуси, приглашенные специалисты. В том числе это доктор медицины, почетный профессор факультета биологии и медицины Университета Лозанны профессор Пьер-Андре Мишо (Швейцария) и заведующая кафедрой психиатрии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.Шупика, доктор медицинских наук, профессор Галина Пилягина (Украина). В мероприятии будут участвовать специалисты Республиканского центра психологической помощи, областных социально-педагогических центров и преподаватели БГПУ имени Максима Танка, институтов развития образования, Академии последипломного образования. В дальнейшем из них будет сформирована и подготовлена команда специалистов, работающих над воплощением проекта.

Обучающая программа станет первым этапом в реализации проекта по сотрудничеству представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси и БГПУ.-0-