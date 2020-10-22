Вопросы психосоциальной адаптации в обществе обсудят более 80 ученых в БГУ

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научная конференция "Психосоциальная адаптация в обществе: субъект-субъектная коммуникация как фактор социализации индивида" пройдет 23 октября в БГУ в онлайн-режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"В работе научного форума примут участие более 80 экспертов из Беларуси, России, Украины, Литвы и Канады. Это представители БГУ, БГПУ им.Максима Танка, Белорусской медицинской академии последипломного образования, Брестского государственного университета им.А.С.Пушкина, Гомельского государственного университета им.Ф.Скорины, Костромского государственного университета им.Н.А.Некрасова, Российского технологического университета, Университета Квинс, Вильнюсского университета", - рассказали в пресс-службе.

Запланирована работа семи секций: "Общетеоретические проблемы субъект-субъектной коммуникации как фактора социализации, социальной адаптации и психического развития человека", "Проблемы субъект-субъектной коммуникации в клинической психологии и психологии здоровья", "Агрессия и насилие в социальных отношениях", "Проблемы субъект-субъектной коммуникации и социализации людей с особенностями психофизического развития", "Субъект-субъектная коммуникация в профессиональной деятельности специалиста", "Макросоциальные факторы и кросскультурные особенности субъект-субъектной коммуникации и социализации индивида", "Психологические аспекты субъект-субъектной коммуникации в интернет-среде".

Участники форума рассмотрят проблемы гендерного неравенства, социализации личности, насилия и преступности в молодежной среде, а также особенности коммуникации в условиях пандемии. По итогам форума опубликуют сборник научных материалов, который будет размещен в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором конференции выступает факультет философии и социальных наук БГУ.-0-