Воронюк: 2020 год для БРСМ пройдет под девизом #раЗАм

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для Белорусского республиканского союза молодежи 2020 год пройдет под девизом #раЗАм, сообщил во время V Пленума ЦК БРСМ первый секретарь организации, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ближайшее время мы дадим старт нашему новому проекту #раЗАм. Мы вместе, едины, особенно в год, когда нас ожидает много серьезных событий: 75-летие Великой Победы, Всебелорусское народное собрание, выборы Президента, 100-летие комсомола Беларуси. Безусловно, все эти события найдут отражение в проекте БРСМ", - сказал Дмитрий Воронюк.

На пленуме БРСМ подвел итоги работы союза молодежи в 2019 году. "Молодежь славно потрудилась во время 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, активно принимала участие в организации крупнейшего мультиспортивного события - II Европейских игр. Наши ребята участвовали в переписи населения. Союз молодежи показал свой потенциал и проявил зрелость в период электоральной кампании -2019. В 2020 году мы продолжим курс поддержки текущего развития страны", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

БРСМ презентовал вариативную визуализацию организации и модную молодежную одежду. "Мы работаем в своей системе координат - х, у, z, а. Все мы хотим идти в ногу со временем, слышать, чувствовать дыхание молодежи и вызывать только положительные эмоции. Уверены, что ребятам новая визуализация организации и так называемый мерч придутся по вкусу", - подчеркнул Дмитрий Воронюк.

В работе пленума вместе с молодежью принимают участие глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, заместитель главы Администрации Андрей Кунцевич, молодые депутаты Палаты представителей - команда союза молодежи. -0-